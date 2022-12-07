ЧС в Экибастузе: все пострадавшие дома подключили к теплу

Рабочий в Экибастузе. Фото: t.me/KZgovernment

Актуальные данные о ситуации в Экибастузе озвучили в оперштабе - по состоянию на 08:00 7 декабря тепло подано во все пострадавшие дома, сообщает официальный Telegram-канал правительства РК.

"Параметры сетевой воды составляют 83 градуса прямой и 56 градусов обратной сетевой воды при давлении 8,8 кг/см2. Энергоисточник работает в штатном режиме", — говорится в сообщении оперштаба.

В правительстве заверили, что Экибастузская ТЭЦ предпринимает все необходимые усилия для нормализации обстановки с отоплением в городе. Однако разбалансированность гидравлического режима и несанкционированные сливы теплоносителя потребителями и КСК усложняют эту работу, подчеркнули в оперштабе. Ранее аким Экибастуза уже обращался к горожанам из-за несанкционированного сброса воды.

"Всем жителям выражаем благодарность за терпение и рассчитываем, что совместными усилиями в ближайшие 2-3 дня ситуация с подачей тепла будет полностью нормализована", — добавили в оперштабе.

Сообщается, что в ремонтно-восстановительных работах задействован 851 человек.

Напомним, 27 ноября из-за остановки нескольких котлоагрегатов на ТЭЦ Экибастуза жители города остались без тепла. В городе объявили режим ЧС.

По предварительным данным, причиной повреждения тепловых сетей стали ошибочные действия персонала станции.

По факту аварии на ТЭЦ возбуждено уголовное дело.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2000446-chs-v-ekibastuze-vse-postradavshie-doma-podklyuchili-k-teplu/