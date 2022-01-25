Причину масштабного отключения электричества назвали в KEGOC

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Казахстанская компания по управлению энергетическими сетями KEGOC опубликовала заявление по поводу ситуации с массовым отключением электричества в Казахстане. Заявление появилось на официальном сайте оператора.

"25 января 2022 года в 11:59 (по времени Нур-Султана) ввиду значительного аварийного дисбаланса, созданного энергосистемой Центральной Азии (Узбекистан, Кыргызстан), произошел наброс мощности на транзит электроэнергии 500 кВ «Север-Восток-Юг Казахстана", сообщили в KEGOC.

В результате, по данным компании, произошло аварийное разделение транзита «Север-Восток-Юг Казахстана» с погашением значительной части потребителей Южной зоны Казахстана. Объем ограничений составляет порядка 1500 мегаватт.

"В настоящее время системным оператором АО «KEGOC» предпринимаются меры по ликвидации аварии", - говорится в заявлении оператора.

Отметим, что сбои с электричеством наблюдаются в Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1952856-masshtabnoe-otklyuchenie-elektrichestva-v-kazahstane-prokommentirovali-v-kegok/