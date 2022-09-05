Как работает пункт сбора гуманитарной помощи для погорельцев Костанайской области (фото)

Пункт сбора гуманитарной помощи. Фото: Георгия Шаповалова

Неравнодушные казахстанцы со всей страны отправляют еду, одежду и вещи первой необходимости в райцентр Аулиекольского района Костанайской области. Здесь поступившую помощь распределяют среди нуждающихся, передает корреспондент NUR.KZ.

Руководитель Молодежного ресурсного центра Аулиекольского района Жазира Жаппасова рассказывает, что помощь пострадавшим оказывает весь Казахстан. Сбор гуманитарных грузов ведется на стадионе "Болашак" в райцентре Аулиеколь.

Жазира Жаппасова. Фото: Георгия Шаповалова

"В настоящее время мы принимаем грузы из Павлодарской, Атырауской областей, города Нур-Султан. Едет помощь из Шымкента и Туркестанской области.

Пункт сбора гуманитарной помощи. Фото: Георгия Шаповалова

За все это время прибыло примерно 213 машин. Привозят продукты питания, медикаменты, средства гигиены. Одежду мы уже не принимаем. Ее достаточно, два полных здания. Сейчас главное - это продукты и вода. Поскольку мы также доставляем питание работникам служб ЧС", - говорит Жазира Жаппасова.

Пункт сбора гуманитарной помощи. Фото: Георгия Шаповалова

Жительница Аулиекольского района Сания Биржанова в течение всех этих дней работает волонтером в Штабе распределения гуманитарной помощи.

Пункт сбора гуманитарной помощи. Фото: Георгия Шаповалова

"Я сама являюсь погорельцем. Наш дом в Аманкарагае остался целым, но сгорело все вокруг. Люди, которые приходят к нам в штаб, напуганы. У них практически нет никаких эмоций. Многие в шоке, что можно получить бесплатную помощь, вещи и еду", - говорит Сания Биржанова.

Пункт сбора гуманитарной помощи. Фото: Георгия Шаповалова

Председатель молодежного крыла "Жастар Рухы" партии AMANAT Нуржан Жетписбаев отмечает, что точки сбора гуманитарной помощи для Костанайской области работают во всех городах Казахстана. Там трудятся более тысячи волонтеров.

Нуржан Жетписбаев. Фото: Георгия Шаповалова

"Не хотим забегать вперед, но участие волонтеров планируется не только в оказании первой помощи, но и в восстановительных работах. Планируем работать, пока люди не окажутся в максимально комфортных условиях", - говорит Нуржан Жетписбаев.

Пункт сбора гуманитарной помощи. Фото: Георгия Шаповалова

Напомним, ранее корреспондент NUR.KZ побывал в селе Аманкарагай. Здесь местная жительница расплакалась, стоя у сгоревших руин.

Пункт сбора гуманитарной помощи. Фото: Георгия Шаповалова

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1986199-kak-rabotaet-punkt-sbora-gumanitarnoy-pomoschi-dlya-pogoreltsev-kostanayskoy-oblasti-foto/