"Угроза населенным пунктам снята, открытого горения нет": МЧС о пожарах в Костанайской области

Фото с места событий: МЧС РК

В МЧС РК представили последние данные о пожарах в Костанайской области - угроза населенным пунктам в Аулиекольском районе снята, открытого горения лесов нет, сообщается на официальной Instagram-странице ДЧС региона.

"Угроза населенным пунктам снята, на участках открытого горения нет, производится тушение отдельных околков (небольшой лес - прим.ред.), организованы караулы в каждом населенном пункте в селах Аманкарагай, Лесное, Озерное, Баганалы. Увеличилась влажность воздуха окружающей среды за счет легкого дождя", - сообщили в ведомстве.

Согласно данным оперштаба, масштабный пожар уничтожил и повредил 91 жилой дом, из них 85 в селе Аманкарагай и 6 в селе Озерное.

"В эвакопунктах Аулиекольской средней школы и Аулиекольской школы-интерната находятся 66 человек, основная часть эвакуированных вернулась в свои дома, остальные остаются у родственников.

Получили травмы, ожоги, отравления легкой и средней степени тяжести 11 человек. При разборе завалов в селе Аманкарагай было обнаружено тело гражданина 1935 года рождения", - проинформировали в ДЧС.

Сейчас на месте пожара работают 224 единицы техники, 7 воздушных судов, 5 пожарных поездов и 2193 человека.

По фактам пожаров возбуждены уголовные дела по двум статьям уголовного кодекса - статье 341 "Уничтожение или повреждение лесов" и статье 204 "Неосторожное уничтожение или повреждение чужого имущества".

"Тушение пожара продолжается", - резюмировали в оперштабе.

Напомним, 5 сентября в Костанайской области объявили ЧС местного масштаба из-за нескольких лесных пожаров.

Сейчас в регионе находится глава государства Касым-Жомарт Токаев. По прибытии в Костанайскую область он совершил облет пострадавших от природных пожаров территорий в Аулиекольском районе, а после провел заседание оперативного штаба.

Позже президент побеседовал с жителями области и выслушал их проблемные вопросы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1986328-ugroza-naselennym-punktam-snyata-otkrytogo-goreniya-net-mchs-o-pozharah-v-kostanayskoy-oblasti/