Виновные будут привлечены к ответственности: Смаилов высказался об аварии на ТЭЦ Экибастуза

Алихан Смаилов. Фото: t.me/KZgovernment

Сегодня премьер-министр РК Алихан Смаилов с рабочей поездкой прибыл в Экибастуз, где на днях произошла авария в системе теплоснабжения, сообщается в официальном Telegram-канале правительства РК.

Глава правительства отметил, что с первого дня ЧС был создан специальный оперативный штаб и привлечены все необходимые специалисты для устранения последствий аварии.

"Ситуация была незамедлительно взята на контроль. В первые дни наблюдались сложности с определением аварийных мест, но в настоящее время ремонтные работы завершаются. Мы ожидаем, что сегодня-завтра работа по подключению всех жилых домов будет проведена", - сообщил Смаилов.

К сложившейся ситуации привели высокая изношенность теплосетей, недостаток инвестиций на модернизацию, а также халатность со стороны руководства теплоцентрали, считает премьер.

Согласно предварительным данным, на сети теплоснабжения было подано повышенное давление, что привело к одномоментному повреждению труб в 15 местах.

Смаилов добавил, что в настоящее время проводится соответствующее расследование, по результатам которого все виновные лица будут привлечены к ответственности.

Премьер пообещал, что будет проведена работа по обеспечению стабильности ТЭЦ и вложению инвестиций в ее модернизацию и обновление городских теплосетей.

"На контроле находятся также вопросы обеспечения теплом жителей Усть-Каменогорска, Рудного, Риддера и других городов, где возникали нештатные ситуации на ТЭЦ или теплосетях", - отметил Смаилов.

Еще глава правительства подчеркнул, что акимату необходимо наладить стабильную обратную связь с населением и оперативно реагировать на все запросы жителей города, поступающие через соцсети и "горячую линию".

Напомним, в выходные стало известно, что жители Экибастуза остались без тепла из-за аварии на ТЭЦ. В городе объявили режим ЧС.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал поручения правительству в связи с аварией на теплоэлектроцентрали в Экибастузе.

Вчера также появились кадры из Экибастуза. Люди показывали огромные течи в трубах, фонтаны горячей воды и затопленные квартиры.

Сегодня стало известно, что уголовное дело возбуждено из-за аварии на ТЭЦ в Экибастузе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1999656-vinovnye-budut-privlecheny-k-otvetstvennosti-smailov-vyskazalsya-ob-avarii-na-tets-ekibastuza/