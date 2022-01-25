Блэкаут в Алматы: как отключение света повлияло на жизнь города (фото)

Затор. Фото: instagram.com/megapolis.kz

Примерно в полдень сегодня в Алматы произошло масштабное отключение электроэнергии, охватившее несколько районов города. О том, как это повлияло на жизнь в городе, читайте в материале NUR.KZ.

В городе перестали ходить троллейбусы и выключились светофоры. На данный момент известно, что светофоры все еще не работают на пересечении улиц Байзакова и Бухар Жырау, а также на перекрестках в Бостандыкском районе.

Из-за этого на улицах возникают дорожные заторы.

Тем не менее, уже к 14:00 свет снова начали подавать в квартиры и на данный момент подача электроэнергии в городе частично восстановлена.

Также отметим, что алматинский аэропорт и метро работают в штатном режиме, автобусы ходят по расписанию.

Кроме того, сообщалось, что отключение света не затронуло ни одну из городских больниц.

Блэкаут произошел не только в Алматы, но и в южном Казахстане, а также в двух соседних странах - Кыргызстане и Узбекистане. При этом узбекские СМИ сообщали о масштабной аварии в их энергосистеме, а жители Бишкека из-за аварии остались без воды и отопления, остановились лифты и канатные дороги.

Заявление по поводу отключения электроэнергии сделали в "Самрук-Энерго". Там указали, что произошло выделение Алматы и алматинского энергоузла на изолированную работу из-за аварийного отключения высоковольтных линий электропередачи, связывающих регион с северной и южной частями энергосистемы.

В KEGOC же пояснили, что ввиду значительного аварийного дисбаланса, созданного энергосистемой Центральной Азии (Узбекистан, Кыргызстан), произошел наброс мощности на транзит электроэнергии 500 кВ "Север-Восток-Юг Казахстана", что и привело к отключению.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1952871-blekaut-v-almaty-kak-otklyuchenie-sveta-povliyalo-na-zhizn-goroda-foto/