Пострадавшим от пожаров в Костанайской области вручили ключи от новых домов (видео)

Новые дома в Костанайской области. Кадр из видео: almaty.tv

Лесные пожары, бушевавшие в Аулиекольском районе Костанайской области, уничтожили и повредили 91 дом в близлежащих селах. Сейчас для погорельцев построили новые дома и торжественно вручили им ключи, передает телеканал "Алматы".

Ключи от новых домов вручили пострадавшим от лесных пожаров жителям Костанайской области. Торжественное мероприятие прошло с участием акима региона.

Отмечается, что дома были возведены за короткий срок и выполнены в едином архитектурном стиле. В каждом из них по четыре комнаты общей площадью 100 квадратных метров.

По данным телеканала, работы по строительству велись в круглосуточном режиме. Новые дома были построены силами 12 подрядных организаций за полтора месяца. На строительство из правительственного резерва выделили более двух миллиардов тенге.

Одна из владелиц новых домов Орынбасар Молдакыш рассказала, что в одночасье потеряла родной дом, в котором жила последние 18 лет. Неприятная весть о пожаре застала пожилую женщину в городе. Вместе с внучкой она спешно вернулась в село, но было поздно. Теперь, признается женщина, все страшное позади.

Напомним, что возгорание началось 2 сентября в 15:10 на территориях Басаманского и Семиозерного управлений лесного хозяйства Аулиекольского района Костанайской области. Общая площадь с момента возникновения пожара составила 43 тыс. гектаров.

По данным МЧС, огнем был уничтожен и поврежден 91 жилой дом в двух населенных пунктах. Потушить пожар полностью удалось только к утру 10 сентября.

Сообщалось, что на постройку домов выделят 2,3 млрд тенге. Кроме того, на восстановление уничтоженных пожаром лесов в Костанайской области 1 млн долларов выделили ОАЭ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1994068-postradavshim-ot-pozharov-v-kostanayskoy-oblasti-vruchili-klyuchi-ot-novyh-domov-video/