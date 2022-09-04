ЧС местного масштаба объявили в Костанайской области

Лесной пожар в Костанайской области. Фото: МЧС РК

Акимат пострадавшей от пожаров Костанайской области на своем официальном сайте доложил обстановку в регионе, а также отчитался о реализации поручений премьера.

"На сегодняшний день объявлена ЧС местного масштаба по Костанайской области. Из резерва акимата области направлено средство для оказания помощи пострадавшим. Это, в первую очередь, проживание и питание", – сообщили в акимате региона.

Из 1800 эвакуированных около 200 человек сейчас проживает в школах. Многие вернулись в свои дома, удостоверившись в безопасности, остальные же разъехались по родственникам.

Глава области Архимед Мухамбетов подчеркнул, что у граждан, потерявших жилье, есть выбор: либо получить новый дом, либо компенсацию.

"Строительство домов реализуется за короткие сроки. Сегодня пострадало 108 строений, из них 98 домов полностью сгорело", – проинформировали в акимате.

В ближайшее время общественность планирует открыть фонд, с помощью которого все неравнодушные граждане смогут оказать поддержку.

По последним данным, площадь возгорания в Костанайской области составляет более 43 тыс. гектаров. Известно, что огонь уже уничтожил и повредил 108 построек. Среди пострадавших насчитывается 10 человек, есть погибший.

Ранее сообщалось, что расследованием лесных пожаров в регионе займутся прокуроры. Между тем Ассамблея народа Казахстана объявила о сборе средств пострадавшим.

Что еще известно о ситуации в регионе по состоянию на 14:00, читайте здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1986102-chs-mestnogo-masshtaba-obyavili-v-kostanayskoy-oblasti/