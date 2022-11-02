Дворы новых домов погорельцев в Костанайской области оказались затоплены

Затопленный двор в Костанайской области. Фото: kstnews.kz

Люди, заселившиеся в новые дома после пожаров в Аулиекольском районе Костанайской области, жалуются на затопленные дождевой водой дворы. Сейчас коммунальные службы ведут работу по откачке воды.

Жители Аулиекольского района обратились к изданию Костанайские Новости, сообщив о затоплениях.

"Это новые дома, септики полные воды, и это еще не весна", – заявили они.

Как сообщает "МИА Казинформ", в Управлении строительства, архитектуры и градостроительства Костанайской области отметили, что проект не предусматривал устройство септиков.

При этом подчеркивается, что временные септики были выполнены за счет подрядчиков.

Так, глава ведомства Берик Танжариков объяснил, что скопление воды произошло из-за плюсовой температуры и осадков, которые выпадали в последние несколько дней.

Специалисты же занимаются разработкой проекта индивидуальной канализации жилых домов микрорайона Бірлік.

"По завершению разработки проектно-сметной документации произведут строительно-монтажные работы", – отмечает издание.

Как сообщил глава Аулиекольского района Ерлан Теменов, всего были затоплены дворы 12 из 91 дома. Видео с акимом было опубликовано на YouTube-канале издания Костанайские новости.

"В связи с тем, что фундаменты были сделаны в соответствии со всеми требованиями, в дом вода не поступает, не подтекает, никаких вопросов в этом отношении нет.

В настоящий момент у нас работают четыре единицы водооткачивающей техники и две мотопомпы", – сообщил он.

Отмечается, что воду уже откачали в половине дворов.

Напомним, что ключи от новых домов жители Костанайской области, пострадавшие от сентябрьских пожаров, получили в конце октября.

Отметим, что Аулиекольский район расположен в центральной части Костанайской области. Административным центром является село Аулиеколь.

В районе расположено 52 культурных и исторических памятника. В их число входят могильники, стоянки и поселения эпох неолита, мезолита, бронзы, железного века.

Также в Аулиекольском районе находится Аманкарагайский сосновый бор, площадь которого составляет 320 квадратных километра.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1995421-dvory-novyh-domov-pogoreltsev-v-kostanayskoy-oblasti-okazalis-zatopleny/