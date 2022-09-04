МЧС не исключает версию поджога в Костанайской области

Юрий Ильин (по центру) в окружении своих коллег. Кадр из видео: МЧС РК

Глава Министерства по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин в ходе брифинга на телеканале "Хабар 24" рассказал об обстановке в Костанайской области и ответил на вопросы журналистов.

Ранее сообщалось, что к расследованию пожаров в регионе подключилась Генпрокуратура. Проверка проводится сразу по трем статьям Уголовного кодекса.

Министр по ЧС добавил, что расследованием занимается и МВД. В частности, проводится дознание на предмет возможных причин возгорания.

"Исключать нельзя человеческий фактор, прежде всего, потому что никаких природных явлений в виде грозовых разрядов у нас в предыдущие дни не происходило. Поэтому рассматриваться будут различные версии", – сказал Юрий Ильин.

На уточняющий вопрос журналиста, не исключается ли версия поджога, министр ответил следующее.

"Рассматриваются различные версии. Как я уже сказал, мы на данное время исключаем версию – природный пожар, возникший в результате грозовых разрядов, так называемые "сухие грозы".

Остальные версии – начиная от неосторожного обращения с огнем до умышленного (поджога – прим. ред.), – естественно, будут следственными органами рассматриваться", – добавил он.

В целом, как отметил министр, ситуация с пожарами в регионе уже стабильна.

"Обстановка контролируемая, стабильная. Риски распространения возгорания на жилые массивы на данное время отсутствуют", – сказал Ильин.

Ранее Министерство по ЧС представило обновленную сводку по обстановке в регионе по состоянию на 18:00.

Между тем несколько часов назад пожары в Костанайской области объявили чрезвычайной ситуацией местного масштаба.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1986109-pozhary-v-kostanayskoy-oblasti-mchs-ne-isklyuchaet-versiyu-podzhoga/