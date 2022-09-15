Пожары в Костанайской области: задержан глава лесхоза

Последствия пожара в Костанайской области. Фото: NUR.KZ

В Костанайской области после сильнейших природных пожаров было начато досудебное расследование. Арестован глава Басаманского учреждения лесного хозяйства. Об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры региона.

В ведомстве рассказали, что 13 сентября начато досудебное расследование в отношении руководства КГУ "Басаманское учреждение лесного хозяйства" по фактам злоупотреблений должностными полномочиями, повлекших тяжкие последствия (ст.361 ч.4 п.3 УК РК).

В тот же день руководителя КГУ задержали и водворили в изолятор временного содержания.

"15 сентября в отношении руководителя учреждения судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей", - сообщили в прокуратуре Костанайской области.

Расследование продолжается. Иную информацию в интересах следствия в надзорном органе не разглашают.

Напомним, пожар начался днем 2 сентября на территориях Басаманского и Семиозерного управлений лесного хозяйства Аулиекольского района. Огонь перекинулся на населенные пункты. Ликвидировать возгорания удалось лишь 10 сентября.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1987904-pozhary-v-kostanayskoy-oblasti-zaderzhan-glava-leshoza/