Расследованием пожаров в Костанайской области займутся прокуроры

Лес горит в Костанайской области. Кадр из видео: МЧС РК

В Аулиекольском, Узункольском и Карабалыкском районах Костанайской области продолжают бороться с возгоранием лесов. Между тем Генеральная прокуратура в своем Telegram-канале объявила о начале досудебного расследования.

По указанным фактам начаты досудебные расследования по:

части 2 статьи 204 Уголовного кодекса – "Неосторожное обращение с огнем, повлекшее тяжкие последствия и причинившее особо крупный ущерб";

части 1 статьи 341 УК – "Уничтожение лесов";

части 3 статьи 292 УК – "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

"Принимая во внимание гибель людей, число пострадавших и причиненный ущерб от пожаров, уголовные дела приняты в производство специальных прокуроров Генеральной прокуратуры и прокуратуры Костанайской области, которые возглавили следственно-оперативные группы из числа опытных сотрудников правоохранительных и специальных органов. Ход расследования генеральным прокурором взят на личный контроль", – заключили в Генпрокуратуре.

По последним данным, площадь возгорания в Костанайской области составляет более 43 тыс. гектаров. Известно, что огонь уже уничтожил и повредил 108 построек. Среди пострадавших насчитывается 10 человек, есть погибший.

На недавнем совещании кабмина премьер пообещал, что гражданам, потерявшим жилье в результате пожаров в Костанайской области, построят новые дома.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1986090-rassledovaniem-pozharov-v-kostanayskoy-oblasti-zaymutsya-prokurory/