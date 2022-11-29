Затопленные квартиры, фонтаны горячей воды: появились кадры из замерзающего Экибастуза

Экибастуз. Кадр из видео: Первый канал "Евразия"

В Экибастузе продолжают устранять порывы в теплосетях. Появились кадры из замерзающего города, снятые жителями. На них запечатлены огромные течи в трубах, фонтаны горячей воды, затопленные квартиры, передает Первый канал "Евразия".

Люди возмущены тем, как готовились к отопительному сезону. Если порывы на улицах выглядят не так страшно, то внутри некоторых квартир и зданий происходит настоящий потоп. Горожане переживают, что ремонт им обойдется в крупную сумму.

Тем временем оперативный штаб сообщает, что Экибастузская ТЭЦ работает в штатном режиме. Однако без отопления остаются 42 многоэтажки, 90 частных домов и два учреждения образования. Работа на аварийных участках продолжается.

Для оперативного восстановления теплоснабжения в город приехали павлодарские специалисты. Вслед за ними прибудет подмога из Караганды, Астаны и Петропавловска.

Между тем акимат Экибастуза на своем официальном сайте сообщил, что граждане могут обратиться с заявлением на имя градоначальника для возмещения ущерба.

Напомним, 27 ноября в Экибастузе произошла остановка котлоагрегата. В результате жители остались без тепла. В городе объявили режим ЧС.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1999421-zatoplennye-kvartiry-fontany-goryachey-vody-poyavilis-kadry-iz-zamerzayuschego-ekibastuza/