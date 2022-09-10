Лесной пожар в Костанайской области ликвидировали

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Георгий Шаповалов

Лесной пожар в Аулиекольском районе Костанайской области ликвидировали - его тушили больше недели, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Сегодня, 10 сентября, в 10:00 лесной пожар в Аулиекольском районе Костанайской области ликвидирован. Ранее 7 сентября в 15:00 было объявлено о локализации.

Загорание началось 2 сентября в 15:10 на территориях Басаманского и Семиозерного управлений лесного хозяйства Аулиекольского района.

Общая площадь с момента возникновения пожара составила 43 тыс. га. По данным ведомства, огнем уничтожены и повреждены 91 жилых домов в двух населенных пунктах.

Как сообщили в МЧС, эвакуированные вернулись в свои дома, остальные остаются у родственников.

Всего с начала пожара эвакуированы 2 091 человек.

"Получили травмы, ожоги, отравления легкой и средней степени тяжести при пожаре 12 человек. В Аулиекольской районной больнице остаются 3 пострадавших. При разборе завалов в селе Аманкарагай было обнаружено тело гражданина 1935 года рождения", - добавили в ведомстве.

С начала работы оперативного штаба на горячую линию МЧС поступило 38 звонков. Оказана консультативно-психологическая помощь 87 гражданам, с 45 детьми проведена групповая психологическая работа.

Авиацией было произведено 327 сбросов воды на тушение.

"Общая группировка сил и средств, принимавших участие в тушении пожара составила 207 единиц техники и 1 785 человек. На месте остаются силы и средства лесхозов Басаманского и Семиозерного УЛХ в составе 73 человека и 21 единица техники", - сообщили в МЧС.

Оперативный штаб закончил свою работу, добавили в ведомстве.

Напомним, накануне глава МНЭ Алибек Куантыров рассказал, какую сумму выделят на постройку домов, взамен сгоревших в пожарах в Костанайской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1987131-lesnoy-pozhar-kostanayskoy-oblasti-likvidirovali/