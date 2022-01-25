Блэкаут в Алматы: как работают больницы

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Ни одна из больниц Алматы не отключалась от электроэнергии во время масштабного сбоя с электричеством, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на АО "Алатау Жарык Компаниясы".

"Они запитаны по другим схемам энергоснабжения. В случае каких-либо сбоев в подаче электричества у них предусмотрены автономная электрогенерация - дизель-генераторы" - объяснили в компании.

Напомним, сегодня в первой половине дня в Алматы, Шымкенте, Алматинской и Жамбылской областях произошло массовое отключение электричества.

Как оказалось, без света остались и жители Бишкека и еще ряда регионов Кыргызстана. Кроме того, сбои с электричеством случились в ряде городов Узбекистана.

В KEGOC объяснили, что из-за аварийного дисбаланса, созданного энергосистемой Центральной Азии (Узбекистан, Кыргызстан), произошел наброс мощности на транзит электроэнергии 500 кВ "Север-Восток-Юг Казахстана". В результате произошло аварийное разделение транзита "Север-Восток-Юг Казахстана" с погашением значительной части потребителей Южной зоны Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1952862-blekaut-v-almaty-kak-rabotayut-bolnitsy/