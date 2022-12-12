Токаев: То, что произошло в Экибастузе – реальная катастрофа

Фото с места аварии в Экибастузе. Источник: gov.kz

Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства назвал катастрофой ситуацию с заморозкой теплосетей в Экибастузе. По его мнению, к аварии привело замалчивание проблем, передает корреспондент NUR.KZ.

"То, что произошло в Экибастузе - это реальная катастрофа. Я хотел бы выразить признательность жителям этого города за проявленное терпение и гражданскую ответственность. Хочу поблагодарить волонтеров за работу.

Эта ситуация наглядно продемонстрировала безответственное отношение к отопительному сезону государственных органов и субъектов естественных монополий. У нас есть практика замалчивания накопившихся проблем. Это привело к масштабным последствиям для устранения которых потребовались колоссальные ресурсы.

Думаю, нужно извлечь уроки, провести расследование - почему это произошло. Дальше будем принимать соответствующее решение", - сказал Токаев.

Глава государства также обратился к акимам других регионов.

"Хотел бы обратиться ко всем акимам. Вам нужно предварительно проводить анализ слабых мест, проблем, разработать их решения, чтобы потом не произошло, как в Экибастузе", - отметил Токаев.

Напомним, 27 ноября из-за остановки нескольких котлоагрегатов на ТЭЦ Экибастуза жители города остались без тепла. В городе объявили режим ЧС, который сняли лишь спустя полторы недели.

По предварительным данным, причиной повреждения тепловых сетей стали ошибочные действия персонала станции. По факту аварии на ТЭЦ возбуждено уголовное дело.

После ЧП в Экибастузе от должности был освобожден аким Павлодарской области Абылкаир Скаков. Его место занял аким Павлодара Асаин Байханов.

Вчера сообщалось, что жителям Экибастуза будут возмещать траты за электричество в период ЧС.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2001120-tokaev-to-chto-proizoshlo-v-ekibastuze-realnaya-katastrofa/