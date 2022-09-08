"Виновных нужно наказать": Смаилов заявил, что в Костанайской области поздно отреагировали на пожар

Алихан Смаилов. Фото: пресс-служба правительства РК

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел совещание по вопросам ликвидации последствий природных пожаров в Костанайской области и других регионах страны, а также материально-технического укрепления подразделений и служб Министерства по чрезвычайным ситуациям, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства.

Глава МЧС Юрий Ильин доложил, что на сегодняшний день сложная пожарная обстановка в Костанайской области стабилизировалась, угроза населенным пунктам снята.

Он также отметил, что на участках открытого горения нет, производится тушение отдельных изолированных зон. На сегодня большинство эвакуированных граждан вернулись в свои дома. Вместе с тем, по словам главы ведомства, продолжается работа по тушению пожаров в ряде других регионов, куда направлены силы и средства МЧС и акиматов.

Премьер-министр отметил, что ответственным госорганам нужно провести полную ревизию готовности к чрезвычайным ситуациям.

"Пожар в Костанайской области показал реальную необходимость скорейшего решения вопросов материально-технического дооснащения органов гражданской защиты, природоохранных и лесных учреждений, модернизации системы оповещения", – заявил Смаилов.

Глава правительства также поручил проработать вопросы увеличения заработной платы и иные меры социальной поддержки сотрудников органов гражданской защиты во всех регионах.

Кроме того, проработать меры премирования работников, задействованных в ликвидации пожаров в Костанайской области.

Также, по словам премьера, ответственным госорганам необходимо пересмотреть алгоритмы действий и взаимодействия при ликвидации крупных ЧС.

"В случившейся в области ситуации было очевидно ненадлежащее и несвоевременное реагирование ответственных должностных лиц. В этом надо разобраться и сделать выводы. Виновные должны понести наказание", – подчеркнул Смаилов.

В свою очередь министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев сообщил, что для строительства 91 нового дома для потерявших жилье граждан в селе Аулиеколь определен земельный участок площадью 12 га.

Обещано, что будут построены одноэтажные жилые дома площадью 100 квадратных метров.

При этом к земельным участкам проведут необходимую инфраструктуру (водо-, газо-, электроснабжение) и подъездные пути. Строительно-монтажные работы уже начаты силами 12 местных подрядных организаций.

"Нужно обеспечить быстрое завершение этой работы, чтобы до наступления зимы люди смогли заехать в эти дома", – подчеркнул Алихан Смаилов.

Кроме того, глава правительства поддержал предложение по повышению зарплаты работникам лесных хозяйств, а также дал ряд поручений по восстановлению лесного массива.

Напомним, что распространение пожаров в Костанайской области, которые начались в конце прошлой недели, остановили вчера.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1986855-vinovnyh-nuzhno-nakazat-smailov-zayavil-chto-v-kostanayskoy-oblasti-pozdno-otreagirovali-na-pozhar/