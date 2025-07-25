Перизат Кайрат сегодня вынесут приговор

В Астане подходит к концу судебное разбирательство по делу Перизат Кайрат - сегодня подсудимой и ее матери вынесут приговор. В зале суда находится корреспондент NUR.KZ.

С чего все началось

В ноябре прошлого года стало известно, что учредителя благотворительного фонда подозревают в хищении 1,5 млрд тенге, собранных для пострадавших от паводков. Также в ведомстве объясняли, почему благотворительный фонд решили проверить только сейчас, при том, что речь идет о возможном хищении средств, собранных во время паводков еще весной этого года.

Позже стало известно, что речь идет о 34-летней Перизат Кайрат. После новостей о хищении партия Amanat сделала заявление по фонду Biz Birgemiz, а Кайрат сняли с должности президента федерации паранастольного тенниса.

Позже в АФМ сообщили, что выявлен еще один эпизод противоправной деятельности.

А затем стало известно, что Перизат Кайрат арестовали на 2 месяца в рамках расследования.

В середине февраля зампред АФМ Елемесов сообщил, что в деле Перизат Кайрат появился новый эпизод. Вскоре в отношении Кайрат зарегистрировали еще одно уголовное дело.

В марте стало известно, что фонд "Biz Birgemiz Qazaqstan 2030" принудительно ликвидируют.

Расследование дела было завершено 3 апреля.

В чем обвиняют Перизат Кайрат

Перизат Кайрат и ее мать Гайни Алашбаева обвиняются по нескольким статьям:

пункта 2 части 4 статьи 190 УК РК - мошенничество, совершенное путем обмана или злоупотребления доверием, если это деяние причинило крупный ущерб; пункт 3 части 3 и пункта 1 части 2 статьи 218 УК РК - легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем.

Ранее прокуроры рассказали, как Перизат Кайрат потратила собранные на помощь при паводках почти 2 млрд тенге.

Что говорит сама Перизат Кайрат

Сама Перизат Кайрат отрицает миллиардные траты. Кроме того, обвиняемая попросила в первую очередь допросить Бауыржана Байбека.

Во время судебного процесса по делу о хищениях из благотворительного фонда подсудимая Перизат Кайрат не смогла сдержать эмоций.

Во время разбирательства выяснилось также, что она не окончила учебу. Кроме того, выступила подруга подсудимой Перизат Кайрат - она рассказала о разговоре, когда Перизат спрашивала ее о том, "как замутить диплом".

Какое наказание просит гособвинение

Прокурор запросил для Перизат Кайрат 10 лет лишения свободы, также гособвинитель предложил изменить Гани Алашбаевой меру пресечения.

Также в столичном суде прокурор перечислил, что нужно конфисковать для погашения ущерба пострадавшим у Перизат Кайрат и ее матери.

Во время прений прокурор заявил, что при досмотре телефона матери Перизат Кайрат - Гани Алашбаевой - были найдены заметки, в которых указаны суммы, куда, по версии обвинения, она направляла деньги.

А один из потерпевших пожалел вторую подсудимую, не согласился с предложенной прокурорами мерой пресечения для Гани Алашбаевой - матери Перизат Кайрат.

"Я считаю, что вина Перизат Кайрат доказана, и прошу иск удовлетворить по мере наказания в поддержку прокуроров. За исключением Гани Алашбаевой, мне очень жалко ее, и зная, что у нее проблемы со здоровьем, хочу выразить свое мнение о том, что ее (следует - прим. ред.) оставить также под домашним арестом", - заявил потерпевший.

Последствия громкого дела

Накануне вице-министр культуры и информации Канат Искаков рассказал о планах пересмотреть законодательство, регулирующее деятельность НПО в Казахстане.

"В целом сфера НПО требует корректировки, особенно законодательной. Это связано не только с вопросами лицензирования, но также вопросами реализации различных благотворительных мероприятий. Последний судебный кейс, я думаю, вы все видели", - заявил Канат Искаков.

По его словам, в настоящее время министерством создана рабочая группа, а также готовятся новые поправки в закон об НПО.

До этого о деле высказывался премьер-министр Олжас Бектенов.

"На мой взгляд, требуется соответствующая законодательная корректировка этих механизмов, чтобы расходование было подотчетным, подконтрольно и прозрачно. Поэтому, я думаю, здесь, в том числе со стороны правительства, правоохранительные органы дадут нам конкретный механизм - каким образом осуществлялось хищение. И можно будет принять какие-то законодательные поправки с целью профилактики подобного рода нарушений в будущем", - прокомментировал глава правительства.

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