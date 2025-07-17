"Есть знакомые - замутить диплом": диалог Перизат Кайрат с подругой зачитали в суде
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В столичном суде выступила подруга Перизат Кайрат - она рассказала о разговоре, когда подсудимая спрашивала ее о том, "как замутить диплом", передает корреспондент NUR.KZ.
Одной из свидетельниц по делу стала подруга Перизат Кайрат, подозреваемой в хищениях из благотворительного фонда BIZ BIRGEMIZ. Она рассказала, что познакомилась с Перизат через другую свою подругу в 2021-м году.
В ходе допроса прокурор уточнил у свидетельницы, называла ли ее подсудимая Тосей. Свидетель подтвердила это.
Тогда прокурор привел отрывок диалога из мессенджера, где Перизат переписывается с контактом "Тося".
"Действительно ли она вам писала: "Есть знакомые замутить диплом Казахстана?" - уточнил прокурор.
Свидетель ответила, что такой разговор с Перизат у них был, когда та устраивалась "помощником какого-то министра".
Судья уточнил у свидетеля, как она поняла слово "замутить" в вопросе подсудимой.
"В моем понимании "замутить" - это купить диплом или заочно обучиться, чтобы устроиться на работу в госучреждение", - ответила свидетель.
Подсудимая Перизат Кайрат решила также задать вопрос свидетелю.
"Раз речь идет насчет диплома, я также интересовалась по поводу регистрации своего диплома? Так как у меня был зарубежный, казахстанского не было", - заявил она.
"Да, все верно, я училась тоже за границей. Диплом затем нужно нострифицировать в Казахстане, я такое делала. Она у меня уточняла этот момент. Потом она просила сфотографировать, как это выглядит.
Она спросила ход действий. Я ей сказала, что у меня уже на руках нострификация диплома моего есть. Потом она попросила сфотографировать и показать, как это выглядит. Я ей отправила фото или скан", - рассказала подруга подсудимой.
Суд над Перизат Кайрат
Напомним, ранее сторона обвинения огласила, в чем обвиняется учредитель благотворительного фонда Перизат Кайрат и ее мать Гайни Алашбаева. Также прокуроры рассказали, как Перизат Кайрат потратила собранные на помощь при паводках почти 2 млрд тенге.
Сама Перизат Кайрат отрицает миллиардные траты. Кроме того, обвиняемая попросила в первую очередь допросить Бауыржана Байбека. А еще в деле о хищениях через фонд BIZ BIRGEMIZ оказались перчатки Головкина, купленные с аукциона.
В ходе допроса выяснилось, что подписи под некоторыми документами фонда "Biz Birgemiz Qazaqstan 2023" не принадлежат его учредителям. В частности, Сергей Матюшенко заявил, что подпись не принадлежит ему.
Также в качестве свидетеля выступил глава фонда "Асар-Уме" Асхат Нурмашев. Он заявил, что в честности Перизат Кайрат его убедило наличие у нее доступа на склад в Абу-Даби, а также ее слова о том, что она знакома "с правящей семьей в ОАЭ".
Далее в суде Астаны допросили новых свидетелей, которые жертвовали деньги в фонд Biz Birgemiz во время паводков в Казахстане. Среди них оказались родители учеников НИШ.
Среди тех, кто перечислил средства в фонд оказалась пенсионерка. К слову, в суде стало известно, что Перизат Кайрат не окончила учебу.
Сегодня сообщалось, что спустя полчаса после начала очередного заседания объявили перерыв из-за состояния здоровья матери Перизат Кайрат Гани Алашбайевой.
Сегодня также представитель ТОО "Скиф трейд" в письменных показаниях заявил в суде об ущербе в 10 млн тенге - деньги он перевел в фонд Кайрат.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2266209-est-znakomye-zamutit-diplom-dialog-perizat-kayrat-s-podrugoy-zachitali-v-sude/
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