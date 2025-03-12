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Дело Перизат Кайрат: фонд "Biz Birgemiz Qazaqstan 2030" принудительно ликвидируют

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Перизат Кайрат
Перизат Кайрат. Фото: instagram.com/01pk

Суд Астаны рассмотрел иск департамента юстиции о ликвидации общественного объединения "Biz Birgemiz Qazaqstan 2030", передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу суда.

Согласно материалам дела, первичная государственная регистрация данного юридического лица проведена 11 октября 2021 года.

"Учредителями объединения значатся 10 человек, их имена указаны в протоколах учредительных собраний, включая Перизат Кайрат.

В ходе расследования уголовного дела проведена почерковедческая экспертиза, согласно заключению которой подписи от имени 9 из 10 учредителей в учредительных документах поставлены Перизат Кайрат", - говорится в сообщении суда.

Поясняется, что юрлицо может быть ликвидировано в силу статьи 49 Гражданского кодекса, по решению суда в случае признания недействительной регистрации юридического лица в связи с допущенными при его создании нарушениями законодательства, которые носят неустранимый характер.

Согласно пункту 12 Нормативного постановления Верховного Суда РК "О некоторых вопросах применения судами налогового законодательства", регистрация юридического лица с указанием руководителя и учредителя - физического лица, который не причастен к его созданию, является основанием для ликвидации юридического лица.

"Учитывая выявленные при создании объединения нарушения, суд решил принудительно ликвидировать ОО "Biz Birgemiz Qazaqstan 2030", - сообщили в суде.

Решение не вступило в законную силу.

Дело Перизат Кайрат

В ноябре прошлого года стало известно, что учредителя благотворительного фонда подозревают в хищении 1,5 млрд тенге, собранных для пострадавших от паводков. В АФМ тогда заявили, что задержанная Перизат Кайрат основную часть пожертвований использовала для покупки предметов роскоши и недвижимости.

В ведомстве объясняли, почему благотворительный фонд решили проверить только сейчас, при том, что речь идет о возможном хищении средств, собранных во время паводков еще весной этого года.

После случившегося партия Amanat сделала заявление по фонду Biz Birgemiz.

Вскоре стало известно, что Перизат Кайрат сняли с должности президента федерации паранастольного тенниса.

Позже в АФМ сообщили, что выявлен еще один эпизод противоправной деятельности. А затем стало известно, что Кайрат арестовали на 2 месяца в рамках расследования.

Руководитель фракции Amanat Елнур Бейсембаев заявлял, что фонд Кайрат не имеет никакого отношения к партии.

В середине февраля, зампред АФМ Елемесов сообщил, что в деле Перизат Кайрат появился новый эпизод.

А в конце февраля стало известно, что в отношении Кайрат зарегистрировали еще одно уголовное дело. В АФМ сообщали, что она организовала благотворительный аукцион под предлогом сбора средств на строительство реабилитационного центра. Для повышения доверия к мероприятию привлечены дети-инвалиды.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2227251-delo-perizat-kayrat-sud-postanovil-prinuditelno-likvidirovat-fond-biz-birgemiz-qazaqstan-2030/