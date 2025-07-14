"Это фантазии следователей": Перизат Кайрат отрицает миллиардные траты

В столичном суде рассматривается дело о крупных хищениях главой фонда BIZ BIRGEMIZ Перизат Кайрат и ее матерью - обе они заявили, что вину не признают, передает корреспондент NUR.KZ.

Прокурор в суде сегодня зачитал три крупных эпизода о хищениях и тратах благотворительной помощи, которую Перизат Кайрат собирала с помощью фонда BIZ BIRGEMIZ.

По данным обвинения, Перизат Кайрат только по эпизоду о хищениях во время паводков в Казахстане растратила около 2 млрд тенге на квартиры, ювелирные изделия, машины и другие дорогие покупки.

Также обвинение сообщило о миллионных тратах на личные цели той помощи, которая была собрана казахстанцами для Палестины, проведения благотворительных фестивалей и реабилитационного центра - на полеты в Дубай, дорогие покупки в Gucci, траты в магазинах и ресторанах.

После озвученных обвинений судья обратился к Перизат Кайрат и ее матери с вопросом, признают ли они вину.

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"Я не согласна с обвинительным актом. Простыми словами - я в данный момент не несу ответственность за фантазии следователей. Мне предъявлено необоснованное обвинение. И так как суд только начинается, далее я по всем доводам буду отбиваться", - заявила Перизат Кайрат.

Мать Перизат, Гани Алашбаева, заявила, что она также не признает вину.

Напомним, сегодня в столичном суде сторона обвинения огласила, в чем обвиняется учредитель благотворительного фонда Перизат Кайрат и ее мать Гайни Алашбаева.

Как сообщили прокуроры, один из эпизодов хищения денег произошел под предлогом строительства реабилитационного центра ОО "Батыр".

Еще один из эпизодов дела в отношении главы благотворительного фонда касается сбора денег на фестивали Central Asia Fest и Almaty Uni, на которые было собрано более 105 млн тенге. По данным обвинения, фестивали проведены не были.

Дело Перизат Кайрат

В ноябре прошлого года стало известно, что учредителя благотворительного фонда подозревают в хищении 1,5 млрд тенге, собранных для пострадавших от паводков. Также в ведомстве объясняли, почему благотворительный фонд решили проверить только сейчас, при том, что речь идет о возможном хищении средств, собранных во время паводков еще весной этого года.

После случившегося партия Amanat сделала заявление по фонду Biz Birgemiz, а Кайрат также сняли с должности президента федерации паранастольного тенниса.

Позже в АФМ сообщили, что выявлен еще один эпизод противоправной деятельности. А затем стало известно, что Кайрат арестовали на 2 месяца в рамках расследования.

В середине февраля зампред АФМ Елемесов сообщил, что в деле Перизат Кайрат появился новый эпизод. Вскоре в отношении Кайрат зарегистрировали еще одно уголовное дело.

В марте стало известно, что фонд "Biz Birgemiz Qazaqstan 2030" принудительно ликвидируют.

3 апреля зампред Агентства по финансовому мониторингу сообщил, что расследование дела Перизат Кайрат завершено.

Днем позже стало известно, что деяния Перизат Кайрат и ее матери квалифицированы как мошенничество в особо крупном размере и легализация денег, полученных преступным путем.

Недавно в АФМ озвучили предварительную сумму ущерба.

Также в июне этого года сообщалось, что ознакомление с материалами по делу Перизат Кайрат и Гайни Алашбаевой завершено, его передали в прокуратуру.

9 июля в Астане началось судебное разбирательство по делу Перизат Кайрат. Общественницу и ее мать Гайни Алашбаеву обвиняют в мошенничестве.

На предварительном слушании вынесли решение о проведении дальнейших заседаний в частично закрытом режиме. СМИ смогут присутствовать в суде и следить за ходом рассмотрения дела.

Во время предварительного слушания подсудимая Перизат Кайрат заявила, что не признает вину. Кроме того, она обвинила сотрудников СИЗО в нанесении побоев.

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