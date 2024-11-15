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Задержание Перизат Кайрат: партия Amanat сделала заявление по фонду Biz Birgemiz

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Логотип партии Amanat
Логотип партии Amanat. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

После задержания Перизат Кайрат партия Amanat выпустила заявление, в котором отрицает причастность к работе фонда Biz Birgemiz, передает NUR.KZ.

Информационное сообщение представители партии Amanat разместили в своем Telegram-канале.

"В настоящее время в СМИ и социальных сетях тиражируется информация о якобы причастности партии Amanat к работе фонда Biz Birgemiz. Считаем необходимым пояснить, что партия не является учредителем фонда Biz Birgemiz и не имеет никакого отношения к его деятельности.

Необходимо отметить, что в апреле этого года, в острую фазу паводков, молодежное крыло "Жастар Рухы" партии Amanat проводило масштабную работу по оказанию помощи пострадавшим. Активисты и волонтеры помогали с доставкой гуманитарной помощи, собранной многими благотворительными организациями, в том числе фондом ОО "Biz Birgemiz Qazaqstan 2030", - сказано в заявлении партии.

Ранее заявление о прекращении работы с Перизат Кайрат сделали в федерации пара настольного тенниса Казахстана, президентом которой она являлась. В федерации заявили, что с момента назначения никакие официальные заседания под руководством Кайрат не проводились.

Напомним, накануне стало известно, что учредителя благотворительного фонда подозревают в хищении 1,5 млрд тенге, собранных для пострадавших от паводков. В АФМ заявили, что задержанная Перизат Кайрат основную часть пожертвований использовала для покупки предметов роскоши и недвижимости.

Сегодня в АФМ объяснили, почему благотворительный фонд решили проверить только сейчас, при том, что речь идет о возможном хищении средств, собранных во время паводков еще весной этого года.

Мы также подробно писали, кто такая Перизат Кайрат и чем занималась до задержания.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2188145-zaderzhanie-perizat-kayrat-partiya-amanat-sdelala-zayavlenie-po-fondu-biz-birgemiz/

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