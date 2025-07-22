Прокурор запросил для Перизат Кайрат 10 лет лишения свободы

Прокурор во время судебных прений потребовал лишить Перизат Кайрат свободы на 10 лет, а ее маму - на 8 лет, передает корреспондент NUR.KZ из зала суда.

Еще раз рассказав о том, как Перизат Кайрат, вероятно, привлекала миллиарды тенге в фонд, а затем выводила их различными способами и использовала для своих личных нужд, прокурор запросил срок наказания для нее и ее матери.

"Предлагаем признать Перизат Кайрат виновной и назначить наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества, а также запретом на деятельность на привлечение средств для благотворительности на 10 лет", - заявил прокурор.

Кроме того, Перизат Кайрат могут лишить госнаграды "Шапагат". Мать Перизат Кайрат Гани Алашбаеву прокуроры предложили лишить свободы сроком на 8 лет.

Хищения денег на помощь детям

Согласно данным прокурора, первый эпизод обвинения касается хищения более 126 млн тенге, собранных на проведения благотворительных фестивалей и на помощь детям. По этой части Перизат Кайрат обвиняется в нарушении статьи 190 части 4 пункта 2 УК РК.

Хищения при сборе денег для Палестины

Второй эпизод касается сбора финпомощи для Палестины - здесь речь идет о хищения более 559 млн тенге. Как тратились эти деньги, ранее прокуроры уже рассказывали - на них покупались машины, недвижимость, цветочный салон и т.д. Также Перизат Кайрат обвиняют в подделке платежных документов.

По данному эпизоду Перизат Кайрат и ее мать обвиняются в нарушении статьи 190 часть 4 пункт 2 и статьи 219 часть 2 пункт 2 УК РК.

Хищения денег на паводки

По мнению обвинения, в период паводков Перизат Кайрат проявила "особый цинизм" и имитировала в соцсетях активную деятельность по помощи людям, а также заявляла, что средств не хватает.

Собранные деньги, как сообщили прокуроры, Перизат Кайрат с помощью нескольких ИП обналичила и получила наличными в "китайских сумках". Предполагается хищение более 2 млрд тенге - Перизат Кайрат покупала элитную недвижимость, авто, парковку и т.д.

По этому эпизоду Перизат Кайрат обвиняется в нарушении статьи 190 части 4 пункт 2 и 218 часть 3 пункта 3 УК РК.

Напомним, накануне Перизат Кайрат была допрошена в суде, ее мать от этого отказалась.

Суд над Перизат Кайрат

Напомним, ранее сторона обвинения огласила, в чем обвиняется учредитель благотворительного фонда Перизат Кайрат и ее мать Гайни Алашбаева. Также прокуроры рассказали, как Перизат Кайрат потратила собранные на помощь при паводках почти 2 млрд тенге.

Сама Перизат Кайрат отрицает миллиардные траты. Кроме того, обвиняемая попросила в первую очередь допросить Бауыржана Байбека. А еще в деле о хищениях через фонд BIZ BIRGEMIZ оказались перчатки Головкина, купленные с аукциона.

В ходе допроса выяснилось, что подписи под некоторыми документами фонда "Biz Birgemiz Qazaqstan 2023" не принадлежат его учредителям. В частности, Сергей Матюшенко заявил, что подпись не принадлежит ему.

Также в качестве свидетеля выступил глава фонда "Асар-Уме" Асхат Нурмашев. Он заявил, что в честности Перизат Кайрат его убедило наличие у нее доступа на склад в Абу-Даби, а также ее слова о том, что она знакома "с правящей семьей в ОАЭ".

Далее в суде Астаны допросили новых свидетелей, которые жертвовали деньги в фонд Biz Birgemiz во время паводков в Казахстане. Среди них оказались родители учеников НИШ. А представитель ТОО "Скиф трейд" в письменных показаниях заявил в суде об ущербе в 10 млн тенге - деньги он перевел в фонд Кайрат.

Во время судебного процесса по делу о хищениях из благотворительного фонда подсудимая Перизат Кайрат не смогла сдержать эмоций. Также по делу Кайрат выяснилось, что она не окончила учебу. Кроме того, выступила подруга подсудимой Перизат Кайрат - она рассказала о разговоре, когда Перизат спрашивала ее о том, "как замутить диплом".

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