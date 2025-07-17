Подозреваемая в хищениях Перизат Кайрат расплакалась в суде

Во время судебного процесса по делу о хищениях из благотворительного фонда подсудимая Перизат Кайрат не смогла сдержать эмоций, передает корреспондент NUR.KZ.

Во время допроса одного из свидетелей подсудимая Перизат Кайрат получила очередное замечание от судьи, поскольку вместо прямых вопросов она добавляла рассказ об обстоятельствах ситуации.

Ранее судья уже несколько раз просил подсудимую не наводить свидетелей на нужные ей ответы.

"Подсудимая Кайрат, суд делает вам замечание. Официально занесите в протокол. По поводу того, что вы уже даете пояснения сейчас. Мы не вас допрашиваем. Вы снова начинаете рассказывать обстоятельства. Не нужно кивать головой. Я вам сколько раз объяснял, есть порядок допроса", - заявил судья.

Подсудимая не смогла сдержать эмоций.

"Я должна защищаться, моя судьба решается", - ответила она сквозь слезы.

"Вопрос задавайте. Я вам предоставлю возможность полностью дать показания по всем вопросам", - ответил судья.

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"Когда?" - спросила подсудимая.

"Что значит "когда". Мы же с вами вместе установили порядок: после допроса свидетелей, потерпевших и исследования доказательств, следующая стадия - ваш допрос", - ответил судья.

"Понимаете, каково мне…", - ответила Перизат Кайрат.

"Эмоции надо держать при себе. Мы здесь не на встрече, поэтому задавайте вопрос", - заявил судья.

Суд над Перизат Кайрат

Напомним, ранее сторона обвинения огласила, в чем обвиняется учредитель благотворительного фонда Перизат Кайрат и ее мать Гайни Алашбаева. Также прокуроры рассказали, как Перизат Кайрат потратила собранные на помощь при паводках почти 2 млрд тенге.

Сама Перизат Кайрат отрицает миллиардные траты. Кроме того, обвиняемая попросила в первую очередь допросить Бауыржана Байбека. А еще в деле о хищениях через фонд BIZ BIRGEMIZ оказались перчатки Головкина, купленные с аукциона.

В ходе допроса выяснилось, что подписи под некоторыми документами фонда "Biz Birgemiz Qazaqstan 2023" не принадлежат его учредителям. В частности, Сергей Матюшенко заявил, что подпись не принадлежит ему.

Также в качестве свидетеля выступил глава фонда "Асар-Уме" Асхат Нурмашев. Он заявил, что в честности Перизат Кайрат его убедило наличие у нее доступа на склад в Абу-Даби, а также ее слова о том, что она знакома "с правящей семьей в ОАЭ".

Далее в суде Астаны допросили новых свидетелей, которые жертвовали деньги в фонд Biz Birgemiz во время паводков в Казахстане. Среди них оказались родители учеников НИШ.

Среди тех, кто перечислил средства в фонд оказалась пенсионерка. К слову, в суде стало известно, что Перизат Кайрат не окончила учебу.

Сегодня сообщалось, что спустя полчаса после начала очередного заседания объявили перерыв из-за состояния здоровья матери Перизат Кайрат Гани Алашбайевой.

Сегодня также представитель ТОО "Скиф трейд" в письменных показаниях заявил в суде об ущербе в 10 млн тенге - деньги он перевел в фонд Кайрат.

Также по делу Перизат Кайрат выступил свидетель, который рассказал, как деньги фонда обналичивали через десятки разных ИП. Далее, по его словам, ИП передавали свидетелю деньги в виде наличных, а он передавал их Перизат в больших китайских сумках.

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