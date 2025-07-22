Мать Перизат Кайрат предложили взять под стражу в зале суда

В столичном суде по делу о хищениях главой фонда BIZ BIRGEMIZ Перизат Кайрат и ее матерью Гани Алашбаевой прокурор предложил изменить второй подсудимой меру пресечения, передает корреспондент NUR.KZ.

"Гани Алашбаеву признать виновной в совершении уголовных правонарушений по статье 190 часть 4 пункт 2 и статьи 218 части 3 пункт 3 УК РК и назначить 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права заниматься деятельностью, связанной с привлечением средств на благотворительность на 10 лет", - зачитал прокурор предложенный срок.

Отбытие наказания в виде лишения свободы предлагается назначить в учреждении УИС средней безопасности.

"Меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении Алашбаевой заменить на содержание под стражей. Взять под стражу немедленно", - заявил прокурор.

Решение суда по изменению меры пресечения в отношении Алашбаевой еще не озвучено.

Завтра в суде продолжатся прения – с речью выступит обвиняемая Перизат Кайрат.

Накануне Перизат Кайрат была допрошена в суде, ее мать от этого отказалась. Сегодня прокурор запросил для Перизат Кайрат 10 лет лишения свободы.

Суд над Перизат Кайрат

Напомним, ранее сторона обвинения огласила, в чем обвиняется учредитель благотворительного фонда Перизат Кайрат и ее мать Гайни Алашбаева. Также прокуроры рассказали, как Перизат Кайрат потратила собранные на помощь при паводках почти 2 млрд тенге.

Сама Перизат Кайрат отрицает миллиардные траты. Кроме того, обвиняемая попросила в первую очередь допросить Бауыржана Байбека. А еще в деле о хищениях через фонд BIZ BIRGEMIZ оказались перчатки Головкина, купленные с аукциона.

В ходе допроса выяснилось, что подписи под некоторыми документами фонда "Biz Birgemiz Qazaqstan 2023" не принадлежат его учредителям. В частности, Сергей Матюшенко заявил, что подпись не принадлежит ему.

Также в качестве свидетеля выступил глава фонда "Асар-Уме" Асхат Нурмашев. Он заявил, что в честности Перизат Кайрат его убедило наличие у нее доступа на склад в Абу-Даби, а также ее слова о том, что она знакома "с правящей семьей в ОАЭ".

Далее в суде Астаны допросили новых свидетелей, которые жертвовали деньги в фонд Biz Birgemiz во время паводков в Казахстане. Среди них оказались родители учеников НИШ. А представитель ТОО "Скиф трейд" в письменных показаниях заявил в суде об ущербе в 10 млн тенге - деньги он перевел в фонд Кайрат.

Во время судебного процесса по делу о хищениях из благотворительного фонда подсудимая Перизат Кайрат не смогла сдержать эмоций. Также по делу Кайрат выяснилось, что она не окончила учебу. Кроме того, выступила подруга подсудимой Перизат Кайрат - она рассказала о разговоре, когда Перизат спрашивала ее о том, "как замутить диплом".

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