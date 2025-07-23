"Очень жалко ее": потерпевший попросил не помещать под арест маму Перизат Кайрат

В столичном суде продолжаются прения по делу Перизат Кайрат и ее матери, обвиняемых в хищениях из фонда BIZ BIRGEMIZ. Один из потерпевших пожалел вторую подсудимую, передает корреспондент NUR.KZ.

Один из потерпевших по делу, организовавший сбор для помощи Сектору Газа и направивший 83 млн тенге в фонд BIZ BIRGEMIZ, не согласился с предложенной прокурорами мерой пресечения для Гани Алашбаевой – матери Перизат Кайрат.

"Мы собрали 83 млн тенге для помощи семьям и детям в Секторе Газа. Я надеялся получить прозрачный отчет о средствах, но этого не произошло. Связь с Перизат Кайрат стала пропадать, вместо предоставления помощи тишина и отговорки, а на самом деле - роскошь и траты, которые не имеют отношения к благотворительности.

Для меня как гражданина это дело не просто о деньгах, это дело о подорванном доверии к благотворительности. Это моральное преступление. Я считаю, что вина Перизат Кайрат доказана, и прошу иск удовлетворить по мере наказания в поддержку прокуроров.

За исключением Гани Алашбаевой, мне очень жалко ее, и зная, что у нее проблемы со здоровьем, хочу выразить свое мнение о том, что ее (следует - прим. ред.) оставить также под домашним арестом", - заявил потерпевший.

Напомним, что вчера прокуроры предложили изменить меру пресечения матери Перизат Кайрат и перевести ее с домашнего ареста на содержание под стражей. До этого Гани Алашбаева отказалась давать показания в суде.

Добавим, что в первый день прений прокурор запросил для Перизат Кайрат 10 лет лишения свободы, а для ее матери - 8 лет колонии.

Суд над Перизат Кайрат

Напомним, ранее сторона обвинения огласила, в чем обвиняется учредитель благотворительного фонда Перизат Кайрат и ее мать Гайни Алашбаева. Также прокуроры рассказали, как Перизат Кайрат потратила собранные на помощь при паводках почти 2 млрд тенге.

Сама Перизат Кайрат отрицает миллиардные траты. Кроме того, обвиняемая попросила в первую очередь допросить Бауыржана Байбека. А еще в деле о хищениях через фонд BIZ BIRGEMIZ оказались перчатки Головкина, купленные с аукциона.

В ходе допроса выяснилось, что подписи под некоторыми документами фонда "Biz Birgemiz Qazaqstan 2023" не принадлежат его учредителям. В частности, Сергей Матюшенко заявил, что подпись не принадлежит ему.

Также в качестве свидетеля выступил глава фонда "Асар-Уме" Асхат Нурмашев. Он заявил, что в честности Перизат Кайрат его убедило наличие у нее доступа на склад в Абу-Даби, а также ее слова о том, что она знакома "с правящей семьей в ОАЭ".

Далее в суде Астаны допросили новых свидетелей, которые жертвовали деньги в фонд Biz Birgemiz во время паводков в Казахстане. Среди них оказались родители учеников НИШ. А представитель ТОО "Скиф трейд" в письменных показаниях заявил в суде об ущербе в 10 млн тенге - деньги он перевел в фонд Кайрат.

Во время судебного процесса по делу о хищениях из благотворительного фонда подсудимая Перизат Кайрат не смогла сдержать эмоций. Также по делу Кайрат выяснилось, что она не окончила учебу. Кроме того, выступила подруга подсудимой Перизат Кайрат - она рассказала о разговоре, когда Перизат спрашивала ее о том, "как замутить диплом".

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