Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Новые подробности озвучили в АФМ по делу Перизат Кайрат

Опубликовано:

Перизат Кайрат
Перизат Кайрат. Фото: instagram.com/01pk

В АФМ озвучили подробности нового расследования в отношении Перизат Кайрат по факту мошенничества при сборе денег на строительство реабилитационного центра, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как сообщает пресс-служба АФМ в Telegram-канале, 23 января было зарегистрировано новое досудебное расследование в отношении Перизат Кайрат по факту мошенничества при сборе денег на строительство реабилитационного центра для детей-инвалидов.

"В ноябре 2021 года Кайрат П. организовала благотворительный аукцион под предлогом сбора средств на строительство реабилитационного центра для ОО "Батыр" в Акмолинской области. Для повышения доверия к мероприятию привлечены дети-инвалиды и их родители, нуждающиеся в таком центре.

По ложным данным, распространенным Кайрат П., собрано 48 млн тенге и подарено помещение стоимостью 100 млн тенге. Однако фактически во время аукциона поступило 22 млн тенге, которые она использовала в личных целях", - отмечается в сообщении ведомства.

Кроме того, по данным госоргана, Перизат Кайрат якобы утверждала о приобретении земельного участка стоимостью 30 млн тенге для нужд ОО "Батыр". При этом в действительности данный участок, как оказалось, был приобретен объединением еще в 2019 году.

"Строительство реабилитационного центра так и не начато. Помещения, якобы пожертвованного на нужды центра, на самом деле не существует", - добавили в АФМ.

Досудебное расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия ведомством не разглашается.

Дело Перизат Кайрат

В ноябре прошлого года стало известно, что учредителя благотворительного фонда подозревают в хищении 1,5 млрд тенге, собранных для пострадавших от паводков. В АФМ тогда заявили, что задержанная Перизат Кайрат основную часть пожертвований использовала для покупки предметов роскоши и недвижимости.

Также в ведомстве объяснили, почему благотворительный фонд решили проверить только сейчас, при том, что речь идет о возможном хищении средств, собранных во время паводков еще весной этого года.

После случившегося партия Amanat сделала заявление по фонду Biz Birgemiz. Вскоре стало известно, что Перизат Кайрат сняли с должности президента федерации пара настольного тенниса.

Позже в АФМ сообщили, что выявлен еще один эпизод противоправной деятельности. А затем стало известно, что Кайрат арестовали на 2 месяца в рамках расследования.

Также руководитель фракции Amanat Елнур Бейсембаев заявил, что фонд Кайрат не имеет никакого отношения к партии.

Недавно зампред Агентства РК по финансовому мониторингу Женис Елемесов в кулуарах мажилиса рассказал, что в деле Перизат Кайрат появился новый эпизод.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2222636-novye-podrobnosti-ozvuchili-v-afm-po-delu-perizat-kayrat/