Новые подробности озвучили в АФМ по делу Перизат Кайрат

В АФМ озвучили подробности нового расследования в отношении Перизат Кайрат по факту мошенничества при сборе денег на строительство реабилитационного центра, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как сообщает пресс-служба АФМ в Telegram-канале, 23 января было зарегистрировано новое досудебное расследование в отношении Перизат Кайрат по факту мошенничества при сборе денег на строительство реабилитационного центра для детей-инвалидов.

"В ноябре 2021 года Кайрат П. организовала благотворительный аукцион под предлогом сбора средств на строительство реабилитационного центра для ОО "Батыр" в Акмолинской области. Для повышения доверия к мероприятию привлечены дети-инвалиды и их родители, нуждающиеся в таком центре.

По ложным данным, распространенным Кайрат П., собрано 48 млн тенге и подарено помещение стоимостью 100 млн тенге. Однако фактически во время аукциона поступило 22 млн тенге, которые она использовала в личных целях", - отмечается в сообщении ведомства.

Кроме того, по данным госоргана, Перизат Кайрат якобы утверждала о приобретении земельного участка стоимостью 30 млн тенге для нужд ОО "Батыр". При этом в действительности данный участок, как оказалось, был приобретен объединением еще в 2019 году.

"Строительство реабилитационного центра так и не начато. Помещения, якобы пожертвованного на нужды центра, на самом деле не существует", - добавили в АФМ.

Досудебное расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия ведомством не разглашается.

Дело Перизат Кайрат

В ноябре прошлого года стало известно, что учредителя благотворительного фонда подозревают в хищении 1,5 млрд тенге, собранных для пострадавших от паводков. В АФМ тогда заявили, что задержанная Перизат Кайрат основную часть пожертвований использовала для покупки предметов роскоши и недвижимости.

Также в ведомстве объяснили, почему благотворительный фонд решили проверить только сейчас, при том, что речь идет о возможном хищении средств, собранных во время паводков еще весной этого года.

После случившегося партия Amanat сделала заявление по фонду Biz Birgemiz. Вскоре стало известно, что Перизат Кайрат сняли с должности президента федерации пара настольного тенниса.

Позже в АФМ сообщили, что выявлен еще один эпизод противоправной деятельности. А затем стало известно, что Кайрат арестовали на 2 месяца в рамках расследования.

Также руководитель фракции Amanat Елнур Бейсембаев заявил, что фонд Кайрат не имеет никакого отношения к партии.

Недавно зампред Агентства РК по финансовому мониторингу Женис Елемесов в кулуарах мажилиса рассказал, что в деле Перизат Кайрат появился новый эпизод.