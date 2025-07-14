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      Rolex, квартиры и машины: на что могла потратить Перизат Кайрат собранные на паводки деньги

      Опубликовано:

      Паводки в Казахстане
      Затопленное село. Иллюстративное фото: Nurlan Tastanbekov / Getty Images

      В столичном суде при рассмотрении дела главы фонда "BIZ BIRGEMIZ" прокуроры рассказали, как Перизат Кайрат потратила собранные на помощь при паводках почти 2 млрд тенге, передает корреспондент NUR.KZ.

      В 2024 году более 119 тысяч человек в Казахстане пострадали от паводков, были затоплены более 17-ти тысяч домов, напомнили в суде.

      Когда в регионах Казахстана был объявлен режим ЧС, глава фонда "BIZ BIRGEMIZ" Перизат Кайрат организовала сбор средств на помощь пострадавшим, а затем перевела средства со счетов под видом мнимых сделок, далее использовав их на личные нужны, сообщили прокуроры.

      В целом, по данным обвинения, Перизат Кайрат потратила более 1,9 млрд тенге по своему усмотрению, совершив таким образом хищение в группе лиц со своей матерью и мошенничество.

      Лишь часть трат выглядят следующим образом:

      • покупка часов в магазине "ROLEX BOUTIQUE" за 6 973 000 тенге;
      • покупка квартиры в ЖК "Akbulak Rivera" за 93 000 000 тенге наличными;
      • в квартире произведен ремонт на 123 000 000 тенге, который оплачен наличными;
      • покупка квартиры с парковочным местом в ЖК "Highvill Ishsim Gold" за 205 000 000 тенге наличными;
      • покупка квартиры в ЖК "Көк жайлау 3" за 25 500 000 тенге наличными;
      • покупка автомашины марки Lexus LX 600 в ТОО "Astana Motors Premium" за 80 212 000 тенге наличными;
      • покупка автомашины марки Mercedes-Benz S 450 4Matic В ТОО "North Star of Kazakhstan" зa 77 257 765 тeнгe;
      • покупка парковочного места за 6 600 000 тенге наличными.
      • покупка дома, строения и земельного участка в коттеджном городке "Vela Village" за 150 000 000 тенге наличными;
      • покупка автомашины марки Haval H6 GT в ТОО "Мусаг Astana" за 13 570 000 тенге наличными;
      • покупка ювелирных украшений и аксессуаров на сумму 158 289 365 тенге и другие расходы.
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      В деле о хищениях через фонд BIZ BIRGEMIZ оказались перчатки Головкина

      "Для сокрытия преступной деятельности часть денежных средств в сумме 920 219 241 тенге направлена на оказание помощи пострадавшим. Денежные средства в сумме 1 939 828 685 тенге использованы на личные цели", - сообщил прокурор.

      Напомним, сегодня в столичном суде сторона обвинения огласила, в чем обвиняется учредитель благотворительного фонда Перизат Кайрат и ее мать Гайни Алашбаева.

      Как сообщили прокуроры, один из эпизодов хищения денег произошел под предлогом строительства реабилитационного центра ОО "Батыр".

      Еще один из эпизодов дела в отношении главы благотворительного фонда касается сбора денег на фестивали Central Asia Fest и Almaty Uni, на которые было собрано более 105 млн тенге. По данным обвинения, фестивали проведены не были.

      В свою очередь Перизат Кайрат отрицает миллиардные траты.

      Дело Перизат Кайрат

      В ноябре прошлого года стало известно, что учредителя благотворительного фонда подозревают в хищении 1,5 млрд тенге, собранных для пострадавших от паводков. Также в ведомстве объясняли, почему благотворительный фонд решили проверить только сейчас, при том, что речь идет о возможном хищении средств, собранных во время паводков еще весной этого года.

      После случившегося партия Amanat сделала заявление по фонду Biz Birgemiz, а Кайрат также сняли с должности президента федерации паранастольного тенниса.

      Позже в АФМ сообщили, что выявлен еще один эпизод противоправной деятельности. А затем стало известно, что Кайрат арестовали на 2 месяца в рамках расследования.

      В середине февраля зампред АФМ Елемесов сообщил, что в деле Перизат Кайрат появился новый эпизод. Вскоре в отношении Кайрат зарегистрировали еще одно уголовное дело.

      В марте стало известно, что фонд "Biz Birgemiz Qazaqstan 2030" принудительно ликвидируют.

      3 апреля зампред Агентства по финансовому мониторингу сообщил, что расследование дела Перизат Кайрат завершено.

      Днем позже стало известно, что деяния Перизат Кайрат и ее матери квалифицированы как мошенничество в особо крупном размере и легализация денег, полученных преступным путем.

      Недавно в АФМ озвучили предварительную сумму ущерба.

      Также в июне этого года сообщалось, что ознакомление с материалами по делу Перизат Кайрат и Гайни Алашбаевой завершено, его передали в прокуратуру.

      9 июля в Астане началось судебное разбирательство по делу Перизат Кайрат. Общественницу и ее мать Гайни Алашбаеву обвиняют в мошенничестве.

      На предварительном слушании вынесли решение о проведении дальнейших заседаний в частично закрытом режиме. СМИ смогут присутствовать в суде и следить за ходом рассмотрения дела.

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      Дело Перизат Кайрат
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