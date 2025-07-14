Rolex, квартиры и машины: на что могла потратить Перизат Кайрат собранные на паводки деньги

В столичном суде при рассмотрении дела главы фонда "BIZ BIRGEMIZ" прокуроры рассказали, как Перизат Кайрат потратила собранные на помощь при паводках почти 2 млрд тенге, передает корреспондент NUR.KZ.

В 2024 году более 119 тысяч человек в Казахстане пострадали от паводков, были затоплены более 17-ти тысяч домов, напомнили в суде.

Когда в регионах Казахстана был объявлен режим ЧС, глава фонда "BIZ BIRGEMIZ" Перизат Кайрат организовала сбор средств на помощь пострадавшим, а затем перевела средства со счетов под видом мнимых сделок, далее использовав их на личные нужны, сообщили прокуроры.

В целом, по данным обвинения, Перизат Кайрат потратила более 1,9 млрд тенге по своему усмотрению, совершив таким образом хищение в группе лиц со своей матерью и мошенничество.

Лишь часть трат выглядят следующим образом:

покупка часов в магазине "ROLEX BOUTIQUE" за 6 973 000 тенге;

покупка квартиры в ЖК "Akbulak Rivera" за 93 000 000 тенге наличными;

в квартире произведен ремонт на 123 000 000 тенге, который оплачен наличными;

покупка квартиры с парковочным местом в ЖК "Highvill Ishsim Gold" за 205 000 000 тенге наличными;

покупка квартиры в ЖК "Көк жайлау 3" за 25 500 000 тенге наличными;

покупка автомашины марки Lexus LX 600 в ТОО "Astana Motors Premium" за 80 212 000 тенге наличными;

покупка автомашины марки Mercedes-Benz S 450 4Matic В ТОО "North Star of Kazakhstan" зa 77 257 765 тeнгe;

покупка парковочного места за 6 600 000 тенге наличными.

покупка дома, строения и земельного участка в коттеджном городке "Vela Village" за 150 000 000 тенге наличными;

покупка автомашины марки Haval H6 GT в ТОО "Мусаг Astana" за 13 570 000 тенге наличными;

покупка ювелирных украшений и аксессуаров на сумму 158 289 365 тенге и другие расходы.

Свежая публикация по теме: В деле о хищениях через фонд BIZ BIRGEMIZ оказались перчатки Головкина

"Для сокрытия преступной деятельности часть денежных средств в сумме 920 219 241 тенге направлена на оказание помощи пострадавшим. Денежные средства в сумме 1 939 828 685 тенге использованы на личные цели", - сообщил прокурор.

Напомним, сегодня в столичном суде сторона обвинения огласила, в чем обвиняется учредитель благотворительного фонда Перизат Кайрат и ее мать Гайни Алашбаева.

Как сообщили прокуроры, один из эпизодов хищения денег произошел под предлогом строительства реабилитационного центра ОО "Батыр".

Еще один из эпизодов дела в отношении главы благотворительного фонда касается сбора денег на фестивали Central Asia Fest и Almaty Uni, на которые было собрано более 105 млн тенге. По данным обвинения, фестивали проведены не были.

В свою очередь Перизат Кайрат отрицает миллиардные траты.

Дело Перизат Кайрат

В ноябре прошлого года стало известно, что учредителя благотворительного фонда подозревают в хищении 1,5 млрд тенге, собранных для пострадавших от паводков. Также в ведомстве объясняли, почему благотворительный фонд решили проверить только сейчас, при том, что речь идет о возможном хищении средств, собранных во время паводков еще весной этого года.

После случившегося партия Amanat сделала заявление по фонду Biz Birgemiz, а Кайрат также сняли с должности президента федерации паранастольного тенниса.

Позже в АФМ сообщили, что выявлен еще один эпизод противоправной деятельности. А затем стало известно, что Кайрат арестовали на 2 месяца в рамках расследования.

В середине февраля зампред АФМ Елемесов сообщил, что в деле Перизат Кайрат появился новый эпизод. Вскоре в отношении Кайрат зарегистрировали еще одно уголовное дело.

В марте стало известно, что фонд "Biz Birgemiz Qazaqstan 2030" принудительно ликвидируют.

3 апреля зампред Агентства по финансовому мониторингу сообщил, что расследование дела Перизат Кайрат завершено.

Днем позже стало известно, что деяния Перизат Кайрат и ее матери квалифицированы как мошенничество в особо крупном размере и легализация денег, полученных преступным путем.

Недавно в АФМ озвучили предварительную сумму ущерба.

Также в июне этого года сообщалось, что ознакомление с материалами по делу Перизат Кайрат и Гайни Алашбаевой завершено, его передали в прокуратуру.

9 июля в Астане началось судебное разбирательство по делу Перизат Кайрат. Общественницу и ее мать Гайни Алашбаеву обвиняют в мошенничестве.

На предварительном слушании вынесли решение о проведении дальнейших заседаний в частично закрытом режиме. СМИ смогут присутствовать в суде и следить за ходом рассмотрения дела.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.