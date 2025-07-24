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    Происшествия

      "Надо было остановить свою дочь": потерпевшие по делу Перизат Кайрат - о смягчении наказания ее матери

      Опубликовано:

      Гани Алашбаева
      Гани Алашбаева. Фото: instagram.com/01pk

      В столичном суде по делу о хищениях из фонда BIZ BIRGEMIZ потерпевшие не согласились со смягчением наказания для матери главы фонда Перизат Кайрат, передает корреспондент NUR.KZ.

      В прениях в течение двух дней выступили более 30 потерпевших, которые ранее перечисляли средства в благотворительный фонд BIZ BIRGEMIZ.

      "Вина подсудимых полностью доказана. (…) Касательно меры наказания для подсудимых поддерживаю запрос прокурора. Единственное, хотел бы попросить суд учесть возраст и состояние здоровья и, если есть, смягчающие обстоятельства госпожи Алашбаевой, так как человек в возрасте", - высказался представитель банка по фамилии Ким в суде.

      Большинство потерпевших заявили, что они согласны с наказанием для всех подсудимых по делу - и Перизат Кайрат, и ее матери.

      "Я считаю, что надо наказать по всей строгости закона. Потому что здесь просят за маму, а куда она смотрела, надо было остановить свою дочь такие миллиарды воровать", - заявил потерпевшая Альмагамбетова.

      "Многие потерпевшие говорят, что надо скидку на возраст сделать, на состояние здоровья. Я считаю, что надо пресекать такие вещи на корню, поэтому надо оставить приговор без скидок на возраст, болезни и еще что-либо подобное", - заявил потерпевший Томышев.

      Напомним, вчера на судебном заседании один из потерпевших пожалел вторую подсудимую, не согласился с предложенной прокурорами мерой пресечения для Гани Алашбаевой - матери Перизат Кайрат.

      "Я считаю, что вина Перизат Кайрат доказана, и прошу иск удовлетворить по мере наказания в поддержку прокуроров. За исключением Гани Алашбаевой, мне очень жалко ее, и зная, что у нее проблемы со здоровьем, хочу выразить свое мнение о том, что ее (следует - прим. ред.) оставить также под домашним арестом", - заявил потерпевший.

      Напомним также, что прокуроры предложили изменить меру пресечения матери Перизат Кайрат и перевести ее с домашнего ареста на содержание под стражей. До этого Гани Алашбаева отказалась давать показания в суде.

      Добавим, что в первый день прений прокурор запросил для Перизат Кайрат 10 лет лишения свободы, а для ее матери - 8 лет колонии.

      А сегодня стало известно, что выступление Перизат Кайрат в суде пройдет в закрытом режиме - это означает, что журналисты не смогут следить за процессом в этой части и не будут допущены к записи речи подсудимых Перизат Кайрат и ее матери.

      Суд над Перизат Кайрат

      Напомним, ранее сторона обвинения огласила, в чем обвиняется учредитель благотворительного фонда Перизат Кайрат и ее мать Гайни Алашбаева. Также прокуроры рассказали, как Перизат Кайрат потратила собранные на помощь при паводках почти 2 млрд тенге.

      Сама Перизат Кайрат отрицает миллиардные траты. Кроме того, обвиняемая попросила в первую очередь допросить Бауыржана Байбека. А еще в деле о хищениях через фонд BIZ BIRGEMIZ оказались перчатки Головкина, купленные с аукциона.

      В ходе допроса выяснилось, что подписи под некоторыми документами фонда "Biz Birgemiz Qazaqstan 2023" не принадлежат его учредителям. В частности, Сергей Матюшенко заявил, что подпись не принадлежит ему.

      Также в качестве свидетеля выступил глава фонда "Асар-Уме" Асхат Нурмашев. Он заявил, что в честности Перизат Кайрат его убедило наличие у нее доступа на склад в Абу-Даби, а также ее слова о том, что она знакома "с правящей семьей в ОАЭ".

      Далее в суде Астаны допросили новых свидетелей, которые жертвовали деньги в фонд Biz Birgemiz во время паводков в Казахстане. Среди них оказались родители учеников НИШ. А представитель ТОО "Скиф трейд" в письменных показаниях заявил в суде об ущербе в 10 млн тенге - деньги он перевел в фонд Кайрат.

      Во время судебного процесса по делу о хищениях из благотворительного фонда подсудимая Перизат Кайрат не смогла сдержать эмоций. Также по делу Кайрат выяснилось, что она не окончила учебу. Кроме того, выступила подруга подсудимой Перизат Кайрат - она рассказала о разговоре, когда Перизат спрашивала ее о том, "как замутить диплом".

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      Дело Перизат Кайрат
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