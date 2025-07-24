Дело Перизат Кайрат: в Казахстане хотят пересмотреть закон о благотворительных фондах

Вице-министр культуры и информации Канат Искаков на брифинге в кабмине рассказал о планах пересмотреть законодательство, регулирующее деятельность НПО в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались, планируются ли в Казахстане проверки благотворительных фондов на фоне дела Перизат Кайрат и выявленных хищений средств Biz Birgemiz.

"В целом сфера НПО требует корректировки, особенно законодательной. Это связано не только с вопросами лицензирования, но также вопросами реализации различных благотворительных мероприятий. Последний судебный кейс, я думаю, вы все видели", - заявил Канат Искаков.

По его словам, в настоящее время министерством создана рабочая группа, а также готовятся новые поправки в закон об НПО.

"Нужно будет определить, что такое некоммерческая организация, а что есть неправительственная организация, и чем они могут заниматься, а что должно лицензироваться. Это первое.

Второе - нужно будет определить ответственность граждан, которые возглавляют эти организации, подотчетность обществу, прозрачность поступающих доходов и расходов. Это базовые категории которые мы должны будем прописать", - добавил спикер.

Он отрицает, что катализатором изменений стал кейс Перизат Кайрат.

"Я не скажу, что именно данный кейс стал первопричиной. Первопричиной стали именно в целом изменяющаяся социальная структура, запрос за благотворительность, помощь. То есть, объективные условия стали катализатором изменений", - резюмировал вице-министр.

Его поддержал заместитель премьер-министра Ермек Кошербаев.

"Эта тема волнует всех нас. Есть хорошие фонды, действительно те, которые несут и оказывают реальную действительно помощь. А есть те, которые прикрываются благотворительностью. Особенно те, которые сегодня у нас действуют в соцсетях. Но это относится не только к фондам, у нас есть отдельные граждане, которые публикуют какие-то фотографии, и потом жители, население перечисляют туда деньги, до конца не осознавая, куда это уходит.

Вот эта часть, по сути дела законодательством толком не урегулирована и не прослеживается, куда деньги идут. Конечно, нужно вносить соответствующие изменения в законодательство и другие регулятивные функции. Однозначно, что эту сферу надо регулировать, и ее нужно поставить под контроль, чтобы люди видели, куда деньги их перечисляются", - считает он.

Ранее стало известно, что выступление Перизат Кайрат в суде пройдет в закрытом режиме - это означает, что журналисты не смогут следить за процессом в этой части и не будут допущены к записи речи подсудимых Перизат Кайрат и ее матери.

Кроме того, сообщалось, что потерпевшие не согласились со смягчением наказания для матери главы фонда Перизат Кайрат.

Суд над Перизат Кайрат

Напомним, ранее сторона обвинения огласила, в чем обвиняется учредитель благотворительного фонда Перизат Кайрат и ее мать Гайни Алашбаева. Также прокуроры рассказали, как Перизат Кайрат потратила собранные на помощь при паводках почти 2 млрд тенге.

Сама Перизат Кайрат отрицает миллиардные траты. Кроме того, обвиняемая попросила в первую очередь допросить Бауыржана Байбека. А еще в деле о хищениях через фонд BIZ BIRGEMIZ оказались перчатки Головкина, купленные с аукциона.

В ходе допроса выяснилось, что подписи под некоторыми документами фонда "Biz Birgemiz Qazaqstan 2023" не принадлежат его учредителям. В частности, Сергей Матюшенко заявил, что подпись не принадлежит ему.

Также выступил глава фонда "Асар-Уме" Асхат Нурмашев. Он заявил, что в честности Перизат Кайрат его убедило наличие у нее доступа на склад в Абу-Даби, а также ее слова о том, что она знакома "с правящей семьей в ОАЭ".

Далее в суде Астаны допросили новых свидетелей, которые жертвовали деньги в фонд Biz Birgemiz во время паводков в Казахстане. Среди них оказались родители учеников НИШ. А представитель ТОО "Скиф трейд" в письменных показаниях заявил в суде об ущербе в 10 млн тенге - деньги он перевел в фонд Кайрат.

Во время судебного процесса по делу о хищениях из благотворительного фонда подсудимая Перизат Кайрат не смогла сдержать эмоций. Также по делу Кайрат выяснилось, что она не окончила учебу. Кроме того, выступила подруга подсудимой Перизат Кайрат - она рассказала о разговоре, когда Перизат спрашивала ее о том, "как замутить диплом".

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