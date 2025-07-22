Машины, квартиры и украшения: что хотят конфисковать у Перизат Кайрат и ее матери

В столичном суде по делу главы фонда BIZ BIRGEMIZ Перизат Кайрат и ее матери прокурор перечислил, что у них нужно конфисковать для погашения ущерба пострадавшим, передает корреспондент NUR.KZ.

"Предлагаем конфисковать и передать в счет возмещения потерпевшим имущество, приобретенное на средства, добытые преступным путем", - заявил прокурор.

Он озвучил список имущества, имеющегося у Перизат Кайрат и ее матери:

авто Mercedes Benz S450;

авто Lexus LX 600;

авто Haval H6 GT;

авто Mercedes Benz Iq 500;

частный дом в Астане по адресу: улица Е-899, дом 18 в коттеджном городке "Vela Village", а также земельный участок;

квартира в Астане на улице Амман 21, кв 54 (ЖК Akbulak Riviera);

квартира в Астане на улице Тауелсиздик дом 56/2, кв 105 (ЖК Sensata Group);

квартира в Астане на улице Казыбек Би, дом 7а, кв 59 (ЖК Кок Жайлай);

квартира в Астане на улице Нажимеденова дом 2, кв 1805, (ЖК Highvill Gold Ishim);

парковочное место в ЖК Highvill Gold Ishim;

парковочное место в ЖК Akbulak Riviera;

21 млн тенге (дебиторская задолженность Перизат Кайрат);

20,7 млн тенге (дебиторская задолженность Перизат Кайрат);

5 млн тенге (дебиторская задолженность Перизат Кайрат);

8 млн тенге (камера хранения в Мангистауской области);

3,5 млн тенге (камера хранения в Актюбинской области);

10 млн тенге (находятся на счете федерации настольного тенниса);

20 млн на счету общественного объединения BIZ BIRGEMIZ;

20 тыс. долларов на счету BIZ BIRGEMIZ;

24 тыс. тенге на счету BIZ BIRGEMIZ;

1,7 млн тенге на счету BIZ BIRGEMIZ;

3 млн тенге на счету цветочного магазина Rebel flowers (был куплен Перизат Кайрат);

2,3 млн тенге на счету цветочного магазина Rebel flowers.

Также предлагается конфисковать:

100%-ную долю участия в уставном капитале Rebel flowers;

вещдоки в виде предметов роскоши, приобретенные на средства, добытые преступным путем: сумки, украшения, обувь и аксессуары.

Обнаруженные на счетах Перизат Кайрат и ее матери Гани Алашбаевой средства также предлагается конфисковать:

45 тыс. тенге на счету Перизат Кайрат;

116 тыс. тенге на счету Перизат Кайрат;

49 тыс. на счету Перизат Кайрат;

200 тыс. тенге на счету Гани Алашбаевой;

150 тыс. тенге на счету Гани Алашпаевой;

31 тыс. тенге на счету Гани Алашпаевой.

Также предлагается конфисковать средства, изъятые в ходе обыска в квартире в ЖК Akbulak Riviera:

1,6 млн тенге;

6 тыс. юаней;

200 долларов;

195 дирхам,

20 катарских реалов.

Напомним, сегодня прокурор во время судебных прений потребовал лишить Перизат Кайрат свободы на 10 лет, а ее маму - на 8 лет.

Также в ходе прений по делу Перизат Кайрат прокурор заявил, что при досмотре телефона Гани Алашбаевой найдены заметки, в которых якобы указаны ее затраты.

Суд над Перизат Кайрат

Ранее сторона обвинения огласила, в чем обвиняется учредитель благотворительного фонда Перизат Кайрат и ее мать Гайни Алашбаева. Также прокуроры рассказали, как Перизат Кайрат потратила собранные на помощь при паводках почти 2 млрд тенге.

Сама Перизат Кайрат отрицает миллиардные траты. Кроме того, обвиняемая попросила в первую очередь допросить Бауыржана Байбека. А еще в деле о хищениях через фонд BIZ BIRGEMIZ оказались перчатки Головкина, купленные с аукциона.

В ходе допроса выяснилось, что подписи под некоторыми документами фонда "Biz Birgemiz Qazaqstan 2023" не принадлежат его учредителям. В частности, Сергей Матюшенко заявил, что подпись не принадлежит ему.

Также в качестве свидетеля выступил глава фонда "Асар-Уме" Асхат Нурмашев. Он заявил, что в честности Перизат Кайрат его убедило наличие у нее доступа на склад в Абу-Даби, а также ее слова о том, что она знакома "с правящей семьей в ОАЭ".

Далее в суде Астаны допросили новых свидетелей, которые жертвовали деньги в фонд Biz Birgemiz во время паводков в Казахстане. Среди них оказались родители учеников НИШ. А представитель ТОО "Скиф трейд" в письменных показаниях заявил в суде об ущербе в 10 млн тенге - деньги он перевел в фонд Кайрат.

Во время судебного процесса по делу о хищениях из благотворительного фонда подсудимая Перизат Кайрат не смогла сдержать эмоций. Также по делу Кайрат выяснилось, что она не окончила учебу. Кроме того, выступила подруга подсудимой Перизат Кайрат - она рассказала о разговоре, когда Перизат спрашивала ее о том, "как замутить диплом".

Накануне Перизат Кайрат была допрошена в суде, ее мать от этого отказалась.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.