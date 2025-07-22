Машины, квартиры и украшения: что хотят конфисковать у Перизат Кайрат и ее матери
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В столичном суде по делу главы фонда BIZ BIRGEMIZ Перизат Кайрат и ее матери прокурор перечислил, что у них нужно конфисковать для погашения ущерба пострадавшим, передает корреспондент NUR.KZ.
"Предлагаем конфисковать и передать в счет возмещения потерпевшим имущество, приобретенное на средства, добытые преступным путем", - заявил прокурор.
Он озвучил список имущества, имеющегося у Перизат Кайрат и ее матери:
- авто Mercedes Benz S450;
- авто Lexus LX 600;
- авто Haval H6 GT;
- авто Mercedes Benz Iq 500;
- частный дом в Астане по адресу: улица Е-899, дом 18 в коттеджном городке "Vela Village", а также земельный участок;
- квартира в Астане на улице Амман 21, кв 54 (ЖК Akbulak Riviera);
- квартира в Астане на улице Тауелсиздик дом 56/2, кв 105 (ЖК Sensata Group);
- квартира в Астане на улице Казыбек Би, дом 7а, кв 59 (ЖК Кок Жайлай);
- квартира в Астане на улице Нажимеденова дом 2, кв 1805, (ЖК Highvill Gold Ishim);
- парковочное место в ЖК Highvill Gold Ishim;
- парковочное место в ЖК Akbulak Riviera;
- 21 млн тенге (дебиторская задолженность Перизат Кайрат);
- 20,7 млн тенге (дебиторская задолженность Перизат Кайрат);
- 5 млн тенге (дебиторская задолженность Перизат Кайрат);
- 8 млн тенге (камера хранения в Мангистауской области);
- 3,5 млн тенге (камера хранения в Актюбинской области);
- 10 млн тенге (находятся на счете федерации настольного тенниса);
- 20 млн на счету общественного объединения BIZ BIRGEMIZ;
- 20 тыс. долларов на счету BIZ BIRGEMIZ;
- 24 тыс. тенге на счету BIZ BIRGEMIZ;
- 1,7 млн тенге на счету BIZ BIRGEMIZ;
- 3 млн тенге на счету цветочного магазина Rebel flowers (был куплен Перизат Кайрат);
- 2,3 млн тенге на счету цветочного магазина Rebel flowers.
Также предлагается конфисковать:
- 100%-ную долю участия в уставном капитале Rebel flowers;
- вещдоки в виде предметов роскоши, приобретенные на средства, добытые преступным путем: сумки, украшения, обувь и аксессуары.
Обнаруженные на счетах Перизат Кайрат и ее матери Гани Алашбаевой средства также предлагается конфисковать:
- 45 тыс. тенге на счету Перизат Кайрат;
- 116 тыс. тенге на счету Перизат Кайрат;
- 49 тыс. на счету Перизат Кайрат;
- 200 тыс. тенге на счету Гани Алашбаевой;
- 150 тыс. тенге на счету Гани Алашпаевой;
- 31 тыс. тенге на счету Гани Алашпаевой.
Также предлагается конфисковать средства, изъятые в ходе обыска в квартире в ЖК Akbulak Riviera:
- 1,6 млн тенге;
- 6 тыс. юаней;
- 200 долларов;
- 195 дирхам,
- 20 катарских реалов.
Напомним, сегодня прокурор во время судебных прений потребовал лишить Перизат Кайрат свободы на 10 лет, а ее маму - на 8 лет.
Также в ходе прений по делу Перизат Кайрат прокурор заявил, что при досмотре телефона Гани Алашбаевой найдены заметки, в которых якобы указаны ее затраты.
Суд над Перизат Кайрат
Ранее сторона обвинения огласила, в чем обвиняется учредитель благотворительного фонда Перизат Кайрат и ее мать Гайни Алашбаева. Также прокуроры рассказали, как Перизат Кайрат потратила собранные на помощь при паводках почти 2 млрд тенге.
Сама Перизат Кайрат отрицает миллиардные траты. Кроме того, обвиняемая попросила в первую очередь допросить Бауыржана Байбека. А еще в деле о хищениях через фонд BIZ BIRGEMIZ оказались перчатки Головкина, купленные с аукциона.
В ходе допроса выяснилось, что подписи под некоторыми документами фонда "Biz Birgemiz Qazaqstan 2023" не принадлежат его учредителям. В частности, Сергей Матюшенко заявил, что подпись не принадлежит ему.
Также в качестве свидетеля выступил глава фонда "Асар-Уме" Асхат Нурмашев. Он заявил, что в честности Перизат Кайрат его убедило наличие у нее доступа на склад в Абу-Даби, а также ее слова о том, что она знакома "с правящей семьей в ОАЭ".
Далее в суде Астаны допросили новых свидетелей, которые жертвовали деньги в фонд Biz Birgemiz во время паводков в Казахстане. Среди них оказались родители учеников НИШ. А представитель ТОО "Скиф трейд" в письменных показаниях заявил в суде об ущербе в 10 млн тенге - деньги он перевел в фонд Кайрат.
Во время судебного процесса по делу о хищениях из благотворительного фонда подсудимая Перизат Кайрат не смогла сдержать эмоций. Также по делу Кайрат выяснилось, что она не окончила учебу. Кроме того, выступила подруга подсудимой Перизат Кайрат - она рассказала о разговоре, когда Перизат спрашивала ее о том, "как замутить диплом".
Накануне Перизат Кайрат была допрошена в суде, ее мать от этого отказалась.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2267613-mashiny-kvartiry-i-ukrasheniya-chto-hotyat-konfiskovat-u-perizat-kayrat-i-ee-materi/
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