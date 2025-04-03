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Расследование дела Перизат Кайрат завершено

Опубликовано:

Қазақ тілінде оқу
Перизат Кайрат
Перизат Кайрат. Фото: instagram.com/01pk

Зампред Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов в кулуарах сената сообщил, что расследование дела Перизат Кайрат завершено. Материалы будут переданы в суд, передает NUR.KZ.

По данным заместителя председателя Агентства РК по финансовому мониторингу, расследование дела в отношении Перизат Кайрат завершено.

"Да, действительно, я могу подтвердить вам то, что уголовное дело в отношении Перизат Кайрат завершено. В настоящий момент идет стадия ознакомления с материалами уголовного дела участниками процесса.

Также могу дополнительно сообщить, что если вы помните, что в период расследования уголовного дела у нас были разные суммы ущерба. В настоящий момент мы остановились на сумме ущерба в 3,5 млрд тенге", - сообщил зампред АФМ.

Женис Елемесов уточнил, что Перизат Кайрат собирала деньги на строительство нового реабилитационного центра, средства для пострадавших в Палестине, а также на ликвидацию последствий паводков. Все эти три эпизода, по словам спикера, проходят по статье 190 УК РК - "Мошенничество".

Также, по словам зампредседателя АФМ, есть два факта по легализации средств, добытых преступным путем, которые Перизат Кайрат "скрыла, интегрировав в активы".

В ведомстве также сообщили, что перед судом предстанет и мать Перизат Кайрат.

"Мы ее также привлекаем по статьям 190 и 218 УК РК, в отношении нее избрана мера пресечения - домашний арест. Данные уголовные дела находятся на стадии ознакомления", - добавил Елемесов.

Прокомментировал спикер и факты легализации денег, добытых преступным путем - каким именно образом это происходило.

"Касательно легализации денег, добытых преступным путем - Кайрат Перизат вкладывала деньги на покупку цветочного магазина "Rebel flowers" . Таким образом она позиционировала себя обществу, что является бизнес-леди и зарабатывает деньги в бизнес-пространстве", - отмечает зампред АФМ.

На вопросы журналистов касательно дальнейшей судьбы изъятого у Перизат Кайрат имущества и драгоценностей, Женис Елемесов отметил, что этим займется суд. Как один из вариантов - оно (имущество) пойдет на возмещение ущерба для потерпевших (кто отправлял деньги на благотворительность), либо изъятое имущество перейдет в доход государства.

Дело Перизат Кайрат

В ноябре прошлого года стало известно, что учредителя благотворительного фонда подозревают в хищении 1,5 млрд тенге, собранных для пострадавших от паводков. В АФМ тогда заявили, что задержанная Перизат Кайрат основную часть пожертвований использовала для покупки предметов роскоши и недвижимости.

В ведомстве объясняли, почему благотворительный фонд решили проверить только сейчас, при том, что речь идет о возможном хищении средств, собранных во время паводков еще весной этого года.

После случившегося партия Amanat сделала заявление по фонду Biz Birgemiz.

Вскоре стало известно, что Перизат Кайрат сняли с должности президента федерации паранастольного тенниса.

Позже в АФМ сообщили, что выявлен еще один эпизод противоправной деятельности. А затем стало известно, что Кайрат арестовали на 2 месяца в рамках расследования.

Руководитель фракции Amanat Елнур Бейсембаев заявлял, что фонд Кайрат не имеет никакого отношения к партии.

В середине февраля, зампред АФМ Елемесов сообщил, что в деле Перизат Кайрат появился новый эпизод.

А в конце февраля стало известно, что в отношении Кайрат зарегистрировали еще одно уголовное дело. В АФМ сообщали, что она организовала благотворительный аукцион под предлогом сбора средств на строительство реабилитационного центра. Для повышения доверия к мероприятию привлечены дети-инвалиды.

В марте стало известно, что фонд "Biz Birgemiz Qazaqstan 2030" принудительно ликвидируют.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2232717-rassledovanie-dela-perizat-kayrat-zaversheno/