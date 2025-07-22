Фэншуй, зубы и шоппинг: прокурор озвучил данные из телефона матери Перизат Кайрат по ее затратам

В ходе прений по делу Перизат Кайрат прокурор заявил, что при досмотре телефона Гани Алашбаевой найдены заметки, в которых якобы указаны ее затраты, передает корреспондент NUR.KZ.

Во время прений прокурор заявил, что при досмотре телефона матери Перизат Кайрат - Гани Алашбаевой - были найдены заметки, в которых указаны суммы, куда, по версии обвинения, она направляла деньги.

В пример прокурор привел данные из заметок от 16 августа 2023 года.

"37 млн тенге - машина, 5 млн тенге на лечение зубов, 10 млн тенге - лечение в Турции, 3 млн на БАДы, 10 млн на путешествия. 3 млн тенге - фэншуй, 1 млн на обучение Бацзы, еще 2 млн на путешествие и 3 млн на шоппинг там, 3 млн тенге на браслет из белого золота, бриллиант", - зачитал прокурор.

Прокурор подчеркнул, что подсудимая Перизат Кайрат не смогла суду достоверно объяснить источник своего заработка, который позволял ей приобретать дорогостоящее имущество, не имея активов.

Напомним, сегодня прокурор во время судебных прений потребовал лишить Перизат Кайрат свободы на 10 лет, а ее маму - на 8 лет.

Суд над Перизат Кайрат

Напомним, ранее сторона обвинения огласила, в чем обвиняется учредитель благотворительного фонда Перизат Кайрат и ее мать Гайни Алашбаева. Также прокуроры рассказали, как Перизат Кайрат потратила собранные на помощь при паводках почти 2 млрд тенге.

Сама Перизат Кайрат отрицает миллиардные траты. Кроме того, обвиняемая попросила в первую очередь допросить Бауыржана Байбека. А еще в деле о хищениях через фонд BIZ BIRGEMIZ оказались перчатки Головкина, купленные с аукциона.

В ходе допроса выяснилось, что подписи под некоторыми документами фонда "Biz Birgemiz Qazaqstan 2023" не принадлежат его учредителям. В частности, Сергей Матюшенко заявил, что подпись не принадлежит ему.

Также в качестве свидетеля выступил глава фонда "Асар-Уме" Асхат Нурмашев. Он заявил, что в честности Перизат Кайрат его убедило наличие у нее доступа на склад в Абу-Даби, а также ее слова о том, что она знакома "с правящей семьей в ОАЭ".

Далее в суде Астаны допросили новых свидетелей, которые жертвовали деньги в фонд Biz Birgemiz во время паводков в Казахстане. Среди них оказались родители учеников НИШ. А представитель ТОО "Скиф трейд" в письменных показаниях заявил в суде об ущербе в 10 млн тенге - деньги он перевел в фонд Кайрат.

Во время судебного процесса по делу о хищениях из благотворительного фонда подсудимая Перизат Кайрат не смогла сдержать эмоций. Также по делу Кайрат выяснилось, что она не окончила учебу. Кроме того, выступила подруга подсудимой Перизат Кайрат - она рассказала о разговоре, когда Перизат спрашивала ее о том, "как замутить диплом".

Накануне Перизат Кайрат была допрошена в суде, ее мать от этого отказалась.

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