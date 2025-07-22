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    Происшествия

      Фэншуй, зубы и шоппинг: прокурор озвучил данные из телефона матери Перизат Кайрат по ее затратам

      Опубликовано:

      Перизат Кайрат
      Перизат Кайрат. Фото: instagram.com/01pk

      В ходе прений по делу Перизат Кайрат прокурор заявил, что при досмотре телефона Гани Алашбаевой найдены заметки, в которых якобы указаны ее затраты, передает корреспондент NUR.KZ.

      Во время прений прокурор заявил, что при досмотре телефона матери Перизат Кайрат - Гани Алашбаевой - были найдены заметки, в которых указаны суммы, куда, по версии обвинения, она направляла деньги.

      В пример прокурор привел данные из заметок от 16 августа 2023 года.

      "37 млн тенге - машина, 5 млн тенге на лечение зубов, 10 млн тенге - лечение в Турции, 3 млн на БАДы, 10 млн на путешествия. 3 млн тенге - фэншуй, 1 млн на обучение Бацзы, еще 2 млн на путешествие и 3 млн на шоппинг там, 3 млн тенге на браслет из белого золота, бриллиант", - зачитал прокурор.

      Прокурор подчеркнул, что подсудимая Перизат Кайрат не смогла суду достоверно объяснить источник своего заработка, который позволял ей приобретать дорогостоящее имущество, не имея активов.

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      Напомним, сегодня прокурор во время судебных прений потребовал лишить Перизат Кайрат свободы на 10 лет, а ее маму - на 8 лет.

      Суд над Перизат Кайрат

      Напомним, ранее сторона обвинения огласила, в чем обвиняется учредитель благотворительного фонда Перизат Кайрат и ее мать Гайни Алашбаева. Также прокуроры рассказали, как Перизат Кайрат потратила собранные на помощь при паводках почти 2 млрд тенге.

      Сама Перизат Кайрат отрицает миллиардные траты. Кроме того, обвиняемая попросила в первую очередь допросить Бауыржана Байбека. А еще в деле о хищениях через фонд BIZ BIRGEMIZ оказались перчатки Головкина, купленные с аукциона.

      В ходе допроса выяснилось, что подписи под некоторыми документами фонда "Biz Birgemiz Qazaqstan 2023" не принадлежат его учредителям. В частности, Сергей Матюшенко заявил, что подпись не принадлежит ему.

      Также в качестве свидетеля выступил глава фонда "Асар-Уме" Асхат Нурмашев. Он заявил, что в честности Перизат Кайрат его убедило наличие у нее доступа на склад в Абу-Даби, а также ее слова о том, что она знакома "с правящей семьей в ОАЭ".

      Далее в суде Астаны допросили новых свидетелей, которые жертвовали деньги в фонд Biz Birgemiz во время паводков в Казахстане. Среди них оказались родители учеников НИШ. А представитель ТОО "Скиф трейд" в письменных показаниях заявил в суде об ущербе в 10 млн тенге - деньги он перевел в фонд Кайрат.

      Во время судебного процесса по делу о хищениях из благотворительного фонда подсудимая Перизат Кайрат не смогла сдержать эмоций. Также по делу Кайрат выяснилось, что она не окончила учебу. Кроме того, выступила подруга подсудимой Перизат Кайрат - она рассказала о разговоре, когда Перизат спрашивала ее о том, "как замутить диплом".

      Накануне Перизат Кайрат была допрошена в суде, ее мать от этого отказалась.

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      Дело Перизат Кайрат
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