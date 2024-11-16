Перизат Кайрат арестовали

В отношении активистки волонтерского движения Перизат Кайрат избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, передает NUR.KZ со ссылкой на суд Астаны.

По данным пресс-службы следственного суда Астаны в Facebook, 15 ноября 2024 года в суд поступило ходатайство органов следствия о санкционировании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемой Перизат Кайрат сроком до 2-х месяцев.

"Постановлением специализированного межрайонного следственного суда Астаны от 16 ноября 2024 года ходатайство о санкционировании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемой Кайрат П. удовлетворено.

Иные данные не подлежат разглашению согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса РК", - пояснили в суде.

Напомним, ранее стало известно, что учредителя благотворительного фонда подозревают в хищении 1,5 млрд тенге, собранных для пострадавших от паводков. В АФМ тогда заявили, что задержанная Перизат Кайрат основную часть пожертвований использовала для покупки предметов роскоши и недвижимости.

Также в ведомстве объяснили, почему благотворительный фонд решили проверить только сейчас, при том, что речь идет о возможном хищении средств, собранных во время паводков еще весной этого года.

После случившегося партия Amanat сделала заявление по фонду Biz Birgemiz. Перизат Кайрат сняли с должности президента федерации пара настольного тенниса.

Сегодня в АФМ сообщили, что выявлен еще один эпизод противоправной деятельности. Так, по данным ведомства, в ноябре 2023 года Перизат Кайрат организовала сбор средств для оказания гуманитарной помощи жителям Палестины.

"В декабре 2023 года за счет этих денег Перизат Кайрат приобрела трехкомнатную квартиру в элитном комплексе Sensata Plaza за 49 млн тенге и новый автомобиль Mercedes-Benz EQE 500 4 Matic за 30 млн тенге.

Кроме того, часть средств была израсходована в ОАЭ на покупку ювелирных украшений, часов и одежды из брендовых бутиков Rolex, Prada и Fendi", - заявили в АФМ.

По данному эпизоду Перизат Кайрат подозревается в хищении свыше 200 млн тенге.