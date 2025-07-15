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    Происшествия

      "Это не единственный пример": Бектенов высказался о деле Перизат Кайрат

      Опубликовано:

      Перизат Кайрат
      Перизат Кайрат. Фото: instagram.com/01pk

      Премьер-министр на брифинге прокомментировал дело Перизат Кайрат, отметив, что это не единственный пример нецелевого расходования средств благотворительных фондов, передает корреспондент NUR.KZ.

      На примере резонансного дела Перизат Кайрат, которую подозревают в хищении миллиардов, у премьера спросили, будут ли какие-то изменения к работе, к требованиям работы благотворительных фондов и к организациям, которые занимаются сбором средств.

      "Да, я, конечно, в курсе этой ситуации. Показывает жизнь, что, к сожалению, расходуют нецелевым способом не только бюджетные средства, но и средства, собранные с граждан в виде пожертвований - дан яркий пример. Он не единственный, есть и другие примеры. Просто это наиболее громкий, наверное, кейс.

      Конечно, на мой взгляд, требуется соответствующая законодательная корректировка этих механизмов, чтобы расходование было подотчетным, подконтрольно и прозрачно.

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      Поэтому, я думаю, здесь, в том числе со стороны правительства, правоохранительные органы дадут нам конкретный механизм - каким образом осуществлялось хищение. И можно будет принять какие-то законодательные поправки с целью профилактики подобного рода нарушений в будущем", - прокомментировал премьер.

      Суд по делу Перизат Кайрат

      Напомним, вчера в столичном суде сторона обвинения огласила, в чем обвиняется учредитель благотворительного фонда Перизат Кайрат и ее мать Гайни Алашбаева.

      Как сообщили прокуроры, один из эпизодов хищения денег произошел под предлогом строительства реабилитационного центра ОО "Батыр".

      Еще один из эпизодов дела в отношении главы благотворительного фонда касается сбора денег на фестивали Central Asia Fest и Almaty Uni, на которые было собрано более 105 млн тенге. По данным обвинения, фестивали проведены не были.

      Также прокуроры рассказали, как Перизат Кайрат потратила собранные на помощь при паводках почти 2 млрд тенге.

      В свою очередь Перизат Кайрат отрицает миллиардные траты. Кроме того, обвиняемая попросила в первую очередь допросить Бауыржана Байбека.

      А еще в деле о хищениях через фонд BIZ BIRGEMIZ оказались перчатки Головкина, купленные с аукциона.

      В ходе допроса выяснилось, что подписи под некоторыми документами фонда "Biz Birgemiz Qazaqstan 2023" не принадлежат его учредителям. В частности, Сергей Матюшенко заявил, что подпись не принадлежит ему.

      В первый день суда успели не только заслушать обвинительный акт прокуроров, но также допросить свидетелей по первому эпизоду. Всего в деле три эпизода - подробнее читайте здесь.

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      Дело Перизат Кайрат
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