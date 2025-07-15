"Это не единственный пример": Бектенов высказался о деле Перизат Кайрат
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Премьер-министр на брифинге прокомментировал дело Перизат Кайрат, отметив, что это не единственный пример нецелевого расходования средств благотворительных фондов, передает корреспондент NUR.KZ.
На примере резонансного дела Перизат Кайрат, которую подозревают в хищении миллиардов, у премьера спросили, будут ли какие-то изменения к работе, к требованиям работы благотворительных фондов и к организациям, которые занимаются сбором средств.
"Да, я, конечно, в курсе этой ситуации. Показывает жизнь, что, к сожалению, расходуют нецелевым способом не только бюджетные средства, но и средства, собранные с граждан в виде пожертвований - дан яркий пример. Он не единственный, есть и другие примеры. Просто это наиболее громкий, наверное, кейс.
Конечно, на мой взгляд, требуется соответствующая законодательная корректировка этих механизмов, чтобы расходование было подотчетным, подконтрольно и прозрачно.
Поэтому, я думаю, здесь, в том числе со стороны правительства, правоохранительные органы дадут нам конкретный механизм - каким образом осуществлялось хищение. И можно будет принять какие-то законодательные поправки с целью профилактики подобного рода нарушений в будущем", - прокомментировал премьер.
Суд по делу Перизат Кайрат
Напомним, вчера в столичном суде сторона обвинения огласила, в чем обвиняется учредитель благотворительного фонда Перизат Кайрат и ее мать Гайни Алашбаева.
Как сообщили прокуроры, один из эпизодов хищения денег произошел под предлогом строительства реабилитационного центра ОО "Батыр".
Еще один из эпизодов дела в отношении главы благотворительного фонда касается сбора денег на фестивали Central Asia Fest и Almaty Uni, на которые было собрано более 105 млн тенге. По данным обвинения, фестивали проведены не были.
Также прокуроры рассказали, как Перизат Кайрат потратила собранные на помощь при паводках почти 2 млрд тенге.
В свою очередь Перизат Кайрат отрицает миллиардные траты. Кроме того, обвиняемая попросила в первую очередь допросить Бауыржана Байбека.
А еще в деле о хищениях через фонд BIZ BIRGEMIZ оказались перчатки Головкина, купленные с аукциона.
В ходе допроса выяснилось, что подписи под некоторыми документами фонда "Biz Birgemiz Qazaqstan 2023" не принадлежат его учредителям. В частности, Сергей Матюшенко заявил, что подпись не принадлежит ему.
В первый день суда успели не только заслушать обвинительный акт прокуроров, но также допросить свидетелей по первому эпизоду. Всего в деле три эпизода - подробнее читайте здесь.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2265267-eto-ne-edinstvennyy-primer-bektenov-o-dele-perizat-kayrat/
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