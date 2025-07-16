У Перизат Кайрат не оказалось диплома об образовании

В столичном суде при оглашении личных данных подсудимой Перизат Кайрат, которая являлась главой фонда BIZ BIRGEMIZ, выяснилось, что она не окончила учебу, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщил гособвинитель, Перизат Кайрат родилась 5 июля 1991 года в Актюбинской области, окончила школу № 10.

Подсудимая имеет средне-специальное неоконченное образование. Согласно документам, в 2006 году она поступила в колледж искусств на факультет хорового дирижирования.

"Диплома об окончании колледжа не имеется", - сказала гособвинитель.

По данным прокурора, после окончания первого курса иных данных об учебе в колледже подсудимой нет.

Также в личном деле есть документы из университета TAU.

Суд по делу Перизат Кайрат

Напомним, ранее сторона обвинения огласила, в чем обвиняется учредитель благотворительного фонда Перизат Кайрат и ее мать Гайни Алашбаева. Как сообщили прокуроры, один из эпизодов хищения денег произошел под предлогом строительства реабилитационного центра ОО "Батыр".

Еще один из эпизодов дела в отношении главы благотворительного фонда касается сбора денег на фестивали Central Asia Fest и Almaty Uni, на которые было собрано более 105 млн тенге. По данным обвинения, фестивали проведены не были. Также прокуроры рассказали, как Перизат Кайрат потратила собранные на помощь при паводках почти 2 млрд тенге.

Сама Перизат Кайрат отрицает миллиардные траты. Кроме того, обвиняемая попросила в первую очередь допросить Бауыржана Байбека. А еще в деле о хищениях через фонд BIZ BIRGEMIZ оказались перчатки Головкина, купленные с аукциона.

В ходе допроса выяснилось, что подписи под некоторыми документами фонда "Biz Birgemiz Qazaqstan 2023" не принадлежат его учредителям. В частности, Сергей Матюшенко заявил, что подпись не принадлежит ему.

Также в качестве свидетеля выступил глава фонда "Асар-Уме" Асхат Нурмашев. Он заявил, что в честности Перизат Кайрат его убедило наличие у нее доступа на склад в Абу-Даби, а также ее слова о том, что она знакома "с правящей семьей в ОАЭ".

Далее в суде Астаны допросили новых свидетелей, которые жертвовали деньги в фонд Biz Birgemiz во время паводков в Казахстане. Среди них оказались родители учеников НИШ.

Среди тех, кто перечислил средства в фонд BIZ BIRGEMIZ во время паводков в Казахстане оказалась пенсионерка - она решила пожертвовать 1 млн тенге. Женщина также выступила в суде в качестве свидетеля.

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