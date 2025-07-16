У Перизат Кайрат не оказалось диплома об образовании
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В столичном суде при оглашении личных данных подсудимой Перизат Кайрат, которая являлась главой фонда BIZ BIRGEMIZ, выяснилось, что она не окончила учебу, передает корреспондент NUR.KZ.
Как сообщил гособвинитель, Перизат Кайрат родилась 5 июля 1991 года в Актюбинской области, окончила школу № 10.
Подсудимая имеет средне-специальное неоконченное образование. Согласно документам, в 2006 году она поступила в колледж искусств на факультет хорового дирижирования.
"Диплома об окончании колледжа не имеется", - сказала гособвинитель.
По данным прокурора, после окончания первого курса иных данных об учебе в колледже подсудимой нет.
Также в личном деле есть документы из университета TAU.
Суд по делу Перизат Кайрат
Напомним, ранее сторона обвинения огласила, в чем обвиняется учредитель благотворительного фонда Перизат Кайрат и ее мать Гайни Алашбаева. Как сообщили прокуроры, один из эпизодов хищения денег произошел под предлогом строительства реабилитационного центра ОО "Батыр".
Еще один из эпизодов дела в отношении главы благотворительного фонда касается сбора денег на фестивали Central Asia Fest и Almaty Uni, на которые было собрано более 105 млн тенге. По данным обвинения, фестивали проведены не были. Также прокуроры рассказали, как Перизат Кайрат потратила собранные на помощь при паводках почти 2 млрд тенге.
Сама Перизат Кайрат отрицает миллиардные траты. Кроме того, обвиняемая попросила в первую очередь допросить Бауыржана Байбека. А еще в деле о хищениях через фонд BIZ BIRGEMIZ оказались перчатки Головкина, купленные с аукциона.
В ходе допроса выяснилось, что подписи под некоторыми документами фонда "Biz Birgemiz Qazaqstan 2023" не принадлежат его учредителям. В частности, Сергей Матюшенко заявил, что подпись не принадлежит ему.
Также в качестве свидетеля выступил глава фонда "Асар-Уме" Асхат Нурмашев. Он заявил, что в честности Перизат Кайрат его убедило наличие у нее доступа на склад в Абу-Даби, а также ее слова о том, что она знакома "с правящей семьей в ОАЭ".
Далее в суде Астаны допросили новых свидетелей, которые жертвовали деньги в фонд Biz Birgemiz во время паводков в Казахстане. Среди них оказались родители учеников НИШ.
Среди тех, кто перечислил средства в фонд BIZ BIRGEMIZ во время паводков в Казахстане оказалась пенсионерка - она решила пожертвовать 1 млн тенге. Женщина также выступила в суде в качестве свидетеля.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2265855-u-podsudimoy-perizat-kayrat-ne-okazalos-diploma-ob-obrazovanii/
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