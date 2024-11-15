Задержание главы благотворительного фонда Перизат Кайрат прокомментировали в АФМ

Официальный представитель Агентства по финмониторингу Алибек Абдилов прокомментировал дело в отношении главы фонда "Biz Birgemiz" Перизат Кайрат, передает корреспондент NUR.KZ.

У официального представителя АФМ в кулуарах форума "ALAYAQ.NET" спросили, почему благотворительный фонд решили проверить только сейчас, при том, что речь идет о возможном хищении средств, собранных во время паводков еще весной этого года.

"Нужно понимать весь процесс разбирательств, проведения следственно-оперативных мероприятий - они проводятся не за день-два, это результат скрупулезной работы специалистов в области уголовного расследования. Поэтому информация, которая выходит официально от Агентства по финмониторингу - это результат большой многомесячной работы.

Вчера действительно официальная информация была опубликована на наших страницах (о задержании Перизат Кайрат - при.авт.). Более этой информации я не могу раскрывать, так как ограничен требованиями статьи 201 УПК. Однако я хочу заверить, что в ближайшее время представители СМИ и общество по возможности будут получать информацию - все, что связано с этим делом", - сообщил Алибек Абдилов.

Представителя АФМ также спросили, заведены ли дела в отношении других блогеров, поскольку они тоже собирали деньги во время паводков.

"Работа проводится. Есть поручение главы государства по мониторингу целевого расходования средств, собранных на противодействие паводкам и помощи пострадавшим от паводков. И если будут выявляться дополнительные факты, мы также их доведем", - добавил Абдилов.

На вопрос о том, связаны ли проверки благотворительного фонда с обсуждаемыми поправками в законодательство, которые могут ограничить сборы на благотворительность, спикер ответил, что расследование дела "не связано с текущими процессами в законодательной сфере".

Напомним, накануне стало известно, что учредителя благотворительного фонда подозревают в хищении 1,5 млрд тенге, собранных для пострадавших от паводков. В АФМ тогда заявили, что задержанная Перизат Кайрат основную часть пожертвований использовала для покупки предметов роскоши и недвижимости.

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Добавим, что по данным официального сайта благотворительного фонда, который возглавляет Перизат Кайрат, общественный фонд Biz Birgemiz Qazaqstan организовал сбор помощи пострадавшим от паводков и наводнений в Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Абайской, Акмолинской и Улытауских областях. Казахстанцы могли переводить деньги на счет фонда.