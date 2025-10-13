Кем может работать Перизат Кайрат в колонии

В кулуарах правительственного часа мажилиса глава КУИС МВД Казахстана ответил, какие работы будут назначены осужденной Перизат Кайрат, передает корреспондент NUR.KZ.

"Любая работа требует соответствующих навыков. Прежде чем мы будем решать вопросы трудоустройства, будем смотреть подходящие, во-первых, вакантные места, куда мы ее можем трудоустроить. Если у нее не будет квалификации, мы будем проводить с ними обучение, с такими осужденными", - сообщил глава КУИС МВД Абай Кайырбеков.

Он добавил, что для получения новых навыков осужденные могут обучаться в колледже либо на курсах – они проходят внутри учреждений, где отбывается наказание.

Дело Перизат Кайрат

В ноябре прошлого года стало известно, что учредителя благотворительного фонда подозревают в хищении 1,5 млрд тенге, собранных для пострадавших от паводков. Также в ведомстве объясняли, почему благотворительный фонд решили проверить только сейчас, при том, что речь идет о возможном хищении средств, собранных во время паводков еще весной этого года.

Позже стало известно, что речь идет о 34-летней Перизат Кайрат. После новостей о хищении партия Amanat сделала заявление по фонду Biz Birgemiz, а Кайрат сняли с должности президента федерации паранастольного тенниса.

А в АФМ сообщили, что выявлен еще один эпизод противоправной деятельности. А затем стало известно, что Перизат Кайрат арестовали на 2 месяца в рамках расследования.

В середине февраля зампред АФМ Елемесов сообщил, что в деле Перизат Кайрат появился новый эпизод. Вскоре в отношении Кайрат зарегистрировали еще одно уголовное дело.

В марте стало известно, что фонд "Biz Birgemiz Qazaqstan 2030" принудительно ликвидируют. Расследование дела было завершено 3 апреля.

Суд над Перизат Кайрат

Суд по громкому делу начался 9 июля. В суде прокуроры рассказали, как Перизат Кайрат потратила собранные на помощь при паводках почти 2 млрд тенге.

Сама Кайрат отрицала миллиардные траты. На суде Перизат не смогла сдержать эмоций.

Во время прений прокурор заявил, что при досмотре телефона матери Перизат Кайрат - Гани Алашбаевой - были найдены заметки, в которых указаны суммы, куда, по версии обвинения, она направляла деньги.

Судебный процесс был завершен 25 июля - Перизат Кайрат осудили на 10 лет колонии. Ее мать также признали виновной - ее приговорили к 7 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

В августе текущего года адвокат Перизат Кайрат сообщил, что осужденная решила обжаловать приговор - юрист на тот момент уже подал апелляционную жалобу.

