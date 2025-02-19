"Собрала 22 млн тенге и потратила на свои нужды": в деле Перизат Кайрат появился новый эпизод

Зампред Агентства РК по финансовому мониторингу Женис Елемесов рассказал о том, что в деле Перизат Кайрат появился новый эпизод, передает корреспондент NUR.KZ.

Как отметил Елемесов, расследование уголовного дела подходит к завершению, и в начале марта будет объявлено об окончании следствия и начале этапа ознакомления. Однако сколько будет идти процесс ознакомления, спикер сказать затруднился, отметив, что все зависит от самих участников уголовного процесса.

"Примерно более ста томов в материалах уголовного дела, не считая вещественных доказательств, поэтому все зависеть будет от участников уголовного процесса", - сообщил Елемесов.

Он добавил, что суд уже продлевал ей арест и сейчас на девушку заведено дело по двум статьям Уголовного кодекса - 190 (мошенничество) и 218 (легализация денег, добытых преступным путем).

"Расследуется несколько эпизодов. Мы ранее уже выдавали информацию по деньгам, которые она привлекала на пожертвования Палестине в связи с событиями, которые там происходили, также на последствия, связанные с паводками.

В конце января мы зарегистрировали новый эпизод - где она организовала сбор денег на создание реабилитационного центра для детей-инвалидов и таким образом собрала около 22 млн тенге, которые потратила на свои нужды. Мы суммировали все суммы по этим эпизодам: она купила квартиры, дом, машины - ранее мы давали наименования", - заключил Елемесов.

На вопрос о том, есть ли еще в деле подозреваемые, кроме Перизат Кайрат и ее матери, спикер ответил, что других подозреваемых нет.

Дело Перизат Кайрат

В ноябре прошлого года стало известно, что учредителя благотворительного фонда подозревают в хищении 1,5 млрд тенге, собранных для пострадавших от паводков. В АФМ тогда заявили, что задержанная Перизат Кайрат основную часть пожертвований использовала для покупки предметов роскоши и недвижимости.

Также в ведомстве объяснили, почему благотворительный фонд решили проверить только сейчас, при том, что речь идет о возможном хищении средств, собранных во время паводков еще весной этого года.

После случившегося партия Amanat сделала заявление по фонду Biz Birgemiz. Вскоре стало известно, что Перизат Кайрат сняли с должности президента федерации пара настольного тенниса.

Позже в АФМ сообщили, что выявлен еще один эпизод противоправной деятельности. А затем стало известно, что Кайрат арестовали на 2 месяца в рамках расследования.

Позже руководитель фракции Amanat Елнур Бейсембаев заявил, что фонд Кайрат не имеет никакого отношения к партии.