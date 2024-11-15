Перизат Кайрат сняли с должности президента федерации пара настольного тенниса

Перизат Кайрат больше не является президентом федерации пара настольного тенниса РК. Официальное сообщение об этом опубликовали представители федерации, передает NUR.KZ.

Федерация пара настольного тенниса Республики Казахстан на своей странице в Instagram опубликовала заявление.

"Перизат Кайрат больше не является президентом организации в связи с ее задержанием и проведением расследования. Решение принято 14 ноября 2024 года на внеочередном собрании федерации. Отмечаем, что с момента ее назначения никакие официальные заседания и рабочие приказы под ее руководством не проводились.

Мы продолжим работу в соответствии с принципами прозрачности и законности, поддерживая развитие пара настольного тенниса и наших спортсменов", - сказано в сообщении.

Напомним, накануне стало известно, что учредителя благотворительного фонда подозревают в хищении 1,5 млрд тенге, собранных для пострадавших от паводков. В АФМ тогда заявили, что задержанная Перизат Кайрат основную часть пожертвований использовала для покупки предметов роскоши и недвижимости.

Сегодня у официального представителя АФМ спросили, почему благотворительный фонд решили проверить только сейчас, при том, что речь идет о возможном хищении средств, собранных во время паводков еще весной этого года.

По данным официального сайта благотворительного фонда, который возглавляет Перизат Кайрат, общественный фонд Biz Birgemiz Qazaqstan организовал сбор помощи пострадавшим от паводков и наводнений в Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Абайской, Акмолинской и Улытауских областях. Казахстанцы могли переводить деньги на счет фонда.

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