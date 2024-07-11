"Денег я не получил": свидетель в суде рассказал, как переписал компанию на сына Кайрата и Гульмиры Сатыбалды

В суде в Алматы по делу Гульмиры Сатыбалды продолжают допрос свидетелей. Сегодня показания дал Жандос Смагулов, который является родственником потерпевшего Абая Жунусова, передает корреспондент NUR.KZ из зала суда.

В 2018 году Жандос Смагулов по просьбе Абая Жунусова стал директором и учредителем ТОО "Сарыарка Инвест Групп". Однако, не проработав в новой должности и года, ему позвонили и сообщили, что компанию нужно переписать, сообщил свидетель.

"Был местный юрист. Он приехал по поручению тети Гули (подсудимая Гульмира Сатыбалды - прим.авт.). Тогда я не смог связаться с Абаем Жунусовым. Я писал и звонил, но ответа не было. На тот момент мне не было известно, что с ним. Мне сказали переписать компанию на сына Гульмиры Сатыбалды. С Нариманом мы встретились в ресторане в Астане. Я переписал компанию", - сообщил свидетель.

После представитель потерпевшего напомнил, что во время досудебного расследования свидетель рассказывал, что Гульмира Сатыбалды позвонила ему лично и сказала переписать компанию. Также адвокат напомнил, что по показаниям свидетеля, которые он давал ранее, юрист Нариман Жумагул принес на ту встречу готовый договор купли-продажи, составленный между свидетелем и Бауыржаном Нурсултаном (сын Кайрата и Гульмиры Сатыбалды - прим.ред.).

Свидетель подтвердил данные показания сегодня в суде и добавил, что деньги от этой сделки он не получил.

Дело Гульмиры Сатыбалды

Экс-супругу Кайрата Сатыбалдыулы Гульмиру задержали в марте 2022 года.

В Антикоре тогда сообщали о возможном хищении Гульмирой Сатыбалды в группе лиц 747 млн тенге из бюджетных денег, а также хищении средств для ремонта объектов зимней Универсиады.

Позже стало известно, что Сатыбалды и группу лиц подозревают также в похищении человека.

До суда, который начался в январе 2023 года в Астане, дошли не все обвинения. Как заявил тогда прокурор, Сатыбалды обвиняется в самоуправстве и организации похищения человека.

Обвинитель подробно рассказал, как подсудимая могла организовать похищение своей подчиненной, и запросил для нее 8 лет лишения свободы.

В марте суд отказал Гульмире Сатыбалды в просьбе перевода под домашний арест, заявив, что ранее она пыталась пересечь границу Казахстана.

В ходе судебных заседании потерпевшая Мекешева, похищение которой, по версии обвинителей, организовала Сатыбалды, заключила с ней медиативное соглашение и отказалась от претензий.

Сама Гульмира Сатыбалды частично признала свою вину, но отказалась признать факт похищения человека.

Гульмира Сатыбалды до оглашения приговора произнесла последнее слово в суде и заявила, что ее необоснованно связывают с семьей первого президента, и использовали, чтобы повлиять на бывшего мужа Кайрата Сатыбалды с целью признания им вины.

4 мая 2023 года Гульмиру Сатыбалды приговорили к 7 годам лишения свободы.

30 июня 2023 года в суде Кызылорды вынесли приговор по делу Гульмиры Сатыбалды и еще 6 подсудимых, которых подозревали в присвоении и растрате 441 млн тенге при строительстве теплосетей в городе.

Суд Кызылорды учел приговор суда Астаны от 4 мая 2023 года и путем поглощения менее строгого наказания более строгим назначил ей 8 лет лишения свободы. Таким образом, ее срок наказания продлится еще на 1 год.

А в начале апреля стало известно о том, в совершении каких еще преступлений подозревается Гульмира Сатыбалды.

Отметим, предварительное слушание по этому делу прошло 15 мая. Гульмира Сатыбалды отказалась от суда присяжных по своему делу, согласно которому ее обвиняют в вымогательстве в особо крупном размере.

В ходе предварительного слушания прокурор зачитал обвинительный акт подсудимой Гульмиры Сатыбалды.

3 июня началось главное судебное разбирательство по делу Гульмиры Сатыбалды. Суд проходит в Алматы. Ранее женщину этапировали в южную столицу из Астаны.

Ранее показания дал потерпевший по делу Гульмиры Сатыбалды Абай Жунусов. Он рассказал, как его держали в неволе. Во время допроса подсудимая обратилась к потерпевшему.

После в суде допросили потерпевшего Алтая Жунусова - брата Абая Жунусова. Он рассказал, какие требования выдвигала подсудимая. По его словам, Гульмира Сатыбалды требовала братьев заложить имущество взамен свободы Абая Жунусова.

Затем третий потерпевший, Касым Жунусов, рассказал об угрозах со стороны подсудимой и о том, как его вынудили переписать дом, авто и технику. Также он отметил, что Гульмира Сатыбалды имела хорошие связи с Кайратом Сатыбалды и Назарбаевым.

О влиянии Гульмиры Сатыбалды, в том числе и на правоохранительные органы, рассказал свидетель Бакыт Кабенов, который работал в компании Baur Kazakhstan.

А свидетель Батыржан Оразбаев сообщил суду об угрозах Гульмиры Сатыбалды потерпевшему Абаю Жунусову. Среди них были такие фразы, как "я тебя увезу в лес и закопаю".

Ранее свидетель по делу рассказал, как Гульмира Сатыбалды заставила его переписать свою долю в компании.

Также в суде бухгалтер, которая работала в компании Baur Kazakhstan, рассказала, как 450 млн тенге дольщиков отправили родственнику Гульмиры Сатыбалды.

В начале этого месяца показания дал бывший юрист компании Baur Kazakhstan Динмухамед Жумадильда.