Суд над экс-министром Бишимбаевым: онлайн-трансляция

В Астане проходит второй день судебных прений по делу экс-министра Бишимбаева и его брата Байжанова. Сегодня в суде выступят защитники подсудимых, передает NUR.KZ.

Заседание транслируется в онлайн-формате на YouTube-канале Верховного суда РК.

Напомним, вчера в суде выступили гособвинитель, потерпевший и адвокаты потерпевшей стороны.

Гособвинитель Айжан Аймаганова продемонстрировала объем смертельной гематомы, который образовался в голове Салтанат. В своем выступлении прокурор отметила, что во время судебного процесса участники "не увидели в его глазах ни сожаления, ни сострадания, ни раскаяния". Она также заявила, что второй подсудимый - Байжанов - занял "хитрую позицию".

После прокурора в суде выступил брат Салтанат Айтбек Амангельды. Он рассказал о своих отношениях с сестрой и также отметил, что не увидел раскаяния со стороны Бишимбаева.

Жанна Уразбахова, адвокат потерпевшего, выступая в суде, отметила, что убийство Салтанат повлияло на весь Казахстан не только потому, что подсудимый является бывшим министром, а потому что предел терпения, связанный с бытовым насилием в стране, уже достигнут.

Второй адвокат потерпевшего Дамир Ишмаметов заявил, что Бишимбаев и Байжанов, вероятно, планировали вывезти тело Салтанат из здания "Гастроцентра".

Еще один защитник потерпевшего Алия Омарова рассказала жуткие подробности последнего дня жизни Салтанат. По ее словам, в ночь смерти Салтанат Бишимбаев пытался снять унизительное видео с обнаженной девушкой.

Выступление потерпевшей стороны на прениях завершилось речью адвоката Игоря Вранчева. Тот заявил, что в день смерти Нукеновой Куандык Бишимбаев пытался создать себе алиби.

Из защитников подсудимого вчера в суде выступила адвокат Бишимбаева Лейла Рамазанова.

Суд над Куандыком Бишимбаевым

Напомним, суд над экс-министром Куандыком Бишимбаевым и его братом Бахытжаном Байжановым начался 27 марта. Самого экс-министра обвиняют в убийстве и истязании жены Салтанат Нукеновой, а его брата - в укрывательстве преступления.

Процесс проходит в открытом режиме, а онлайн-трансляцию могут смотреть все желающие на YouTube-канале Верховного суда РК.

Судит обвиняемого по его же просьбе суд присяжных, состоящий из 12 человек. Несмотря на то, что трансляция ведется в онлайн-режиме, СМИ запрещено показывать лица присяжных, чтобы избежать давления на них. Ранее один из каналов был оштрафован за обнародование лиц присяжных заседателей.

К слову, на процесс ранее приезжала известная российская журналистка Ксения Собчак. Позже она объяснила свой интерес к этому делу.