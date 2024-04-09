"Говорила, что живет с надзирателем": подруга Нукеновой рассказала об отношениях погибшей с Бишимбаевым

Подруга погибшей Салтанат Нукеновой Аида Ахмедина рассказала в суде об отношениях Нукеновой с Бишимбаевым, которого обвиняют в убийстве супруги, передает корреспондент NUR.KZ.

Аида Ахмедина рассказала, что после свадьбы с Бишимбаевым Салтанат Нукенова перестала активно поддерживать общение с подругами.

"После 8 марта она позвонила мне и впервые рассказала, что они с Куандыком начали ссориться. Я спросила причину, она сказала, что Куандык не ходит на работу и постоянно 24/7 находится рядом с ней.

Всю энергию, которая копится из-за того, что он не работает, направляет на нее: хочет постоянно разговаривать, не дает спать ночами, сам может не спать сутками. Салта говорила, что при малейших ссорах он выкидывает подарки, который дарил ей.

До Нового года он дарил ей часы дорогие и несколько раз их выкидывал в окно, потом они их искали. В последний раз, когда он их выкинул, они их так и не нашли", - заявила Ахмедина.

По словам Аиды, Салтанат не раз рассказывала, что Бишимбаев ее постоянно контролирует.

"Салтанат рассказывала, что даже не может на маникюр сходить. Однажды Куандык пришел за ней на маникюр и распсиховался, что процедура длится так долго. Она маникюр не закончила и ушла.

Я говорила ей: "Салта, естественно, вы будете ругаться, если вы 24/7 рядом". Раньше она уходила, консультировала, а вечером возвращалась. Я говорила ей, мол, ходи также, консультируй. Она сказала, что он не разрешает ей вести соцсети, основную страничку, а вся запись была там . Если страничка не активна, то и запись не ведется", - заявила Ахмедина.

По словам Аиды, а апреле 2023 года она уехала на отдых и, находясь там, получила сообщение от Салтанат, в котором та говорила, что напугана и ей нужен адвокат.

"Салта говорила: "Я должна быть готова ко всему". Суть сообщений была в том, что Куандык ее избил, на ней нет лица, она скинула фото Айтыму. Айтым приехал, они начали драться. Потом она писала, что много раз пыталась уйти, а Куандык говорил, что не отпустит, потому что у семьи Салтанат есть фото с побоями.

По ее словам, Куандык считал, что семья Салтанат будет его шантажировать, поэтому для гарантии ему нужно видео, где Салтанат будет голая. Я спросила: Ты сделала это?". Она подтвердила и сказала, что ей некуда было деваться", - рассказала девушка.

Позже, по словам Аиды Ахмединой, в разговоре с ней Салтанат Нукенова оправдывала Бишимбаева и говорила, что избиений не было, был небольшой синяк. Также говорила, что он ее просто задел, а припухлость была из-за того, что она всю ночь плакала.

По словам подруги погибшей, летом 2023 года она практически не виделась с Салтанат Нукеновой, но девушки продолжали общаться.

"К концу августа она мне позвонила, на тот момент она была у тети в Павлодаре, и сказала, что уже окончательно ушла от Куандыка, что поставила жирую точку в отношениях, что невозможно так жить.

Она говорила, что как будто живет с надзирателем. Куандык все время говорит, что Салта не так посмотрела, не так сказала, регулярно поднимает на нее руку. Она рассказала, что перед днем рождения он поднимал на нее руку, но бил не по лицу, зная, что она в любом случае пойдет на праздник, и девочки увидят синяки.

Она говорила, что он часто ее за волосы хватает, что у нее три волосинки осталось и волосы выпадают клочьями", - заявила Аида Ахмедина.

По словам Ахмединой, Салтанат заявила, что 20 дней не будет выходить на связь. Позже в соцсетях девушка увидела, что Салтанат уехала вместе с Бишимбаевым в Турцию.

Сегодня в Астане прошло очередное заседание по делу Куандыка Бишимбаева, обвиняемого в убийстве и истязании жены Салтанат Нукеновой.

В суде выступил судмедэксперт Тахир Халимназаров. Его спросили об обнаруженных у Нукеновой повреждений в области шеи. Прокурор спросила, представляли ли они угрозу жизни Салтанат и могли ли привести к смерти.

Он также ответил на вопрос о том, можно ли было спасти жизнь Салтанат Нукеновой, если бы ей вовремя вызвали скорую помощь.

Также эксперт Тахир Халимназаров подробно рассказал и показал множественные травмы головы Салтанат Нукеновой, основываясь на исследование ее тела после смерти, адвокаты спросили у него, могла ли вовремя оказанная медицинская помощь спасти жизнь девушки.

Судмедэксперт также опроверг версию Бишимбаева о причинах травм Салтанат, которые она получила, якобы ударившись об унитаз.

Ранее сегодня в суде была зачитана переписка между нанятым для ремонта в ресторане BAU дизайнером-маляром и администратором ресторана в ночь смерти Салтанат.

Также участники слушания просмотрели видео допроса подсудимого сразу после его задержания в ресторане BAU в ночь смерти Салтанат.

При этом вчера судья озвучила Куандыку Бишимбаеву вопросы от присяжных. Они хотели знать, была ли кровь на одежде Нукеновой, есть ли у него документальное подтверждение наличия психических болезней или алкогольной зависимости у Салтанат.

Также Бишимбаев отвечал, почему он не дал Нукеновой уехать из ресторана в ту ночь.

После этого были допрошены несколько свидетелей. Так, сестра погибшей рассказала о жизни Нукеновой и Бишимбаева, она также раскрыла подробности второго никах, описала изменения в поведении девушки, а также рассказала, как узнала о смерти Салтанат.

Напомним, на прошлой неделе в суде был исследован телефон Салтанат Нукеновой. Гособвинитель, в том числе, зачитывала заметки, сделанные в телефоне погибшей. В одной из них Салтанат написала, что Бишимбаев даже не извинился за измену. В другой заметке убитая писала о своем виденье счастливых отношений с Бишимбаевым.

Отметим, ранее адвокаты потерпевшей стороны и брат Салтанат Нукеновой попросили не показывать публично фото и видео, на которых видно тело уже умершей Салтанат.

Во время заседания гособвинение показало кадры с записей камер видеонаблюдения в ресторане BAU, где видны синяки на лице Салтанат Нукеновой. А под конец дня все же были продемонстрированы сами моменты избиения девушки.

Дело Куандыка Бишимбаева

9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова – гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии – в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра" – по некоторым данным, брата обвиняемого, - в заведении которого скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева. В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям - убийство и истязание, а его брата – в укрывательстве преступления.

26 февраля в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.

Отметим, Бишимбаев просил, чтобы его судили присяжные.

Ранее гособвинитель озвучил подробности отношений Бишимбаева с Салтанат Нукеновой, рассказав, что он унижал девушку, избивал и запрещал общаться с родственниками и друзьями. Рассказал прокурор и о том, что происходило накануне и в день гибели Салтанат Нукеновой. Он сообщил, что Бишимбаев задался умыслом совершить это преступление.

Подсудимый Бишимбаев по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям - убийство и истязание, а его брата – в укрывательстве преступления.