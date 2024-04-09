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Администратор BAU, где произошло убийство Салтанат Нукеновой, выступила в суде

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Судебный процесс над Бишимбаевым
Судебный процесс над Бишимбаевым. Фото: t.me/Jogargy_sot

В суде по делу об убийстве Салтанат Нукеновой выступила свидетель - администратор ресторана BAU Карлыгаш Аймагамбетова, передает корреспондент NUR.KZ.

Она рассказала, что 8 ноября Бишимбаев и Салтанат Нукенова пришли в ресторан. Они были нарядными, и Карлыгаш поинтересовалась, собираются ли они куда-то, на что Салтанат ответила, что собираются на концерт.

"Они ушли, потом через несколько часов пришли - сразу ушли в VIP №5 вдвоем. Это было уже ночью, людей практически не было уже в ресторане. Там они были до закрытия, пили шампанское. Они сидели в VIP №5, но мы не заходим туда… единственное, когда они уходили, я зашла - все было нормально", - говорит девушка.

Карлыгаш отметила, что было видно, что пара напряжена и у них конфликт, и предложила Салтанат вызвать такси. Администратор рассказала, что Салтанат заявила о том, что "устала и, наверное, уйдет".

"Бишимбаев в это время уже ушел, потом он вернулся и попросил меня выйти оттуда. Я вышла и мы ждали возле кассы, когда они уйдут. Потом они вышли - уже улыбались, обнимались. Уехали. Мы закрыли ресторан и ушли. Они стояли в другом отсеке (здания), разговаривали. Там несколько входов и выходов. Есть выход с двух сторон, я повернула голову и их увидела.

До Бишимбаева приходил дизайнер Данияр, ему нужно было закончить работы - он красил полы и стены, он пришел до закрытия. Далее он ждал внизу, и когда Бишимбаев ушел, он поднялся и стал делать работы", - говорит Карлыгаш.

Затем, говорит она, были сообщения, что Бишимбаев вернулся, что в вип зале погром. Парень написал, что уйдет.

"Он сказал про погром - "наверное, я пойду домой пока жив". Я утрирую, наверное. Он говорил - "кажется, он ее избил, если не убил". Переписывались где-то в 7 утра 9 ноября. Потом я пришла на работу, потому что была моя смена. Я написала Байжанову, сказала - кажется, шеф еще там.

Он сказал, что в 7 утра ему позвонил охранник и сказал, что Бишимбаев до сих пор там. Я сказала - наверное, его нужно куда-то отправить, чтобы он не мешал нашей работе. Байжанов сказал - можете приехать пораньше. Я говорю - а что случилось? Он говорит - они в вип зале спят обнаженные", - рассказала девушка.

Она добавила, что предложила принести одежду и одеть Салтанат, чтобы пара смогла уйти домой. Одежду она принесла и оставила на кассе.

"Потом уже все стали собираться к 11 часам, мы делали свою работу, потом Бакытжан сказал, чтобы мы собрались в випе №2 и ширмой прикрыли. Я говорю - если они уходят, вы так и скажите. Он говорит - закройте ширмой, они сейчас уедут домой. Мы все сидели в випе, потом Бакытжан сказал, чтобы мы все выходили и шли домой, мы сегодня не работаем", - говорит Карлыгаш.

Она отметила, что ресторан закрыли впервые за то время, что она работает в "Бау". Калыгаш также рассказала, что Бишимбаев просил уволить официанта, который долго вез шампанское в концертный зал.

Администратор так же отметила, что ей была неприятна ситуация, когда Бишимбаев бил посуду и стекла, так как за недостачу отвечает персонал.

Адвокаты потерпевших задали вопрос, узнав от маляра, что вип "перевернули вверх дном", не захотела ли она вызвать полицию.

"До этого у них уже был такой конфликт и потом они как ни в чем не бывало ходили", - рассказала свидетель.

О смерти Салтанат она узнала вечером от полицейского.

"По дороге Нургуль, сестре Бакытжана Байжанова, позвонила мама Бишимбаева и у нее была истерика. Я говорю - что случилось. Она говорит - поехали в ресторан. Мы приехали и там уже были все полицейские. Байжанов ходил. Там был такой хаос, бармен, полиция, я спрашивала, что случилось - они сказали, что Салтанат умерла", - говорит свидетель.

Дело Куандыка Бишимбаева

Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии - в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра" - по некоторым данным, брата обвиняемого, - в заведении которого скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева. В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям - убийство и истязание, а Бахытжана Байжанова - в укрывательстве преступления.

26 февраля в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.

Отметим, Бишимбаев просил, чтобы его судили присяжные. Сам он не признал вину.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2081729-administrator-bau-gde-proizoshlo-ubiystvo-saltanat-nukenovoy-vystupila-v-sude/

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