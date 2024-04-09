"Не двигалась 6-8 часов": присяжные спросили Бишимбаева, насторожило ли его состояние Нукеновой

На суде по делу экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева судья зачитала вопросы от присяжных судмедэксперту и подсудимому Бишимбаеву, передает корреспондент NUR.KZ.

Судья зачитала вопросы от присяжных судмедэксперту. В частности, они поинтересовались, мог ли один удар стать результатом нескольких повреждений.

"Нет, в данном случае мы не можем так говорить, так как причиной смерти стал комплекс ЧМТ", - заявил в ответ Тахир Халимназаров.

Присяжные также поинтересовались, через какое время после смерти может появиться окоченение тела при весе 55 кг. Именно столько весила погибшая Салтанат Нукенова.

"Через несколько часов признаки окоченения уже отмечаются, час-два - труп еще теплый, потом он начинает остывать, и начинаются процессы окоченения.

На лице, где кости близко расположены, там они (синяки – ред.) практически сразу видны, потому что кожа тонкая и больше ничего нет. А там, где глубоко, они могут через час-два, а иногда и на другой день появиться", - отметил эксперт.

При этом он сообщил, что, по словам гистологов, с момента причинения травмы до наступления смерти прошло около 6-12 часов.

Присяжные также задали вопрос подсудимому Бишимбаеву.

"Почему его не насторожило положение Нукеновой, которая спала 6-8 часов, как он сам утверждает. Человеку присуще поворачиваться, менять позу. Почему вас не насторожило, что она 6-8 часов просто лежала на диване?", - спросили они.

На что Бишимбаев заявил, что в 10.30, когда они с Байжановым поднимали Салтанат Нукенову, она демонстрировала признаки активности.

"Она не просыпалась, не становилась трезвой, но двигала руками и ногами. Были признаки жизненной активности. Я сам с ней рядом уснул. Когда я проснулся, я не помнил, в каком она положении. Плюс самой Нукеновой это свойственно, она могла спать по 12-18 часов, до 36 часов могла", - заявил Бишимбаев.

Сегодня в Астане продолжилось рассмотрение дела Куандыка Бишимбаева, которого обвиняют в убийстве и истязании жены Салтанат Нукеновой.

В суде выступил судмедэксперт Тахир Халимназаров. Его спросили об обнаруженных у Нукеновой повреждений в области шеи. Прокурор спросила, представляли ли они угрозу жизни Салтанат и могли ли привести к смерти.

Он также ответил на вопрос о том, можно ли было спасти жизнь Салтанат Нукеновой, если бы ей вовремя вызвали скорую помощь.

Также эксперт Тахир Халимназаров подробно рассказал и показал множественные травмы головы Салтанат Нукеновой, основываясь на исследование ее тела после смерти, адвокаты спросили у него, могла ли вовремя оказанная медицинская помощь спасти жизнь девушки.

Судмедэксперт также опроверг версию Бишимбаева о причинах травм Салтанат, которые она получила, якобы ударившись об унитаз.

Ранее сегодня в суде была зачитана переписка между нанятым для ремонта в ресторане BAU дизайнером-маляром и администратором ресторана в ночь смерти Салтанат.

Также участники слушания просмотрели видео допроса подсудимого сразу после его задержания в ресторане BAU в ночь смерти Салтанат.

При этом вчера судья озвучила Куандыку Бишимбаеву вопросы от присяжных. Они хотели знать, была ли кровь на одежде Нукеновой, есть ли у него документальное подтверждение наличия психических болезней или алкогольной зависимости у Салтанат.

Также Бишимбаев отвечал, почему он не дал Нукеновой уехать из ресторана в ту ночь.

После этого были допрошены несколько свидетелей. Так, сестра погибшей рассказала о жизни Нукеновой и Бишимбаева, она также раскрыла подробности второго никах, описала изменения в поведении девушки, а также рассказала, как узнала о смерти Салтанат.

Напомним, на прошлой неделе в суде был исследован телефон Салтанат Нукеновой. Гособвинитель, в том числе, зачитывала заметки, сделанные в телефоне погибшей. В одной из них Салтанат написала, что Бишимбаев даже не извинился за измену. В другой заметке убитая писала о своем виденье счастливых отношений с Бишимбаевым.

Отметим, ранее адвокаты потерпевшей стороны и брат Салтанат Нукеновой попросили не показывать публично фото и видео, на которых видно тело уже умершей Салтанат.

Во время заседания гособвинение показало кадры с записей камер видеонаблюдения в ресторане BAU, где видны синяки на лице Салтанат Нукеновой. А под конец дня все же были продемонстрированы сами моменты избиения девушки.

Дело Куандыка Бишимбаева

9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова – гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии – в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра" – по некоторым данным, брата обвиняемого, - в заведении которого скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева. В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям - убийство и истязание, а его брата – в укрывательстве преступления.

26 февраля в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.

Отметим, Бишимбаев просил, чтобы его судили присяжные.

Ранее гособвинитель озвучил подробности отношений Бишимбаева с Салтанат Нукеновой, рассказав, что он унижал девушку, избивал и запрещал общаться с родственниками и друзьями. Рассказал прокурор и о том, что происходило накануне и в день гибели Салтанат Нукеновой. Он сообщил, что Бишимбаев задался умыслом совершить это преступление.

Подсудимый Бишимбаев по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям - убийство и истязание, а его брата – в укрывательстве преступления.