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"Надеюсь, она жива": переписку рабочего и сотрудника BAU в ночь смерти Салтанат зачитали в суде

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Свидетель
Свидетель. Кадр из трансляции: YouTube/Қазақстан Республикасының Жоғарғы соты

На заседании суда по делу Бишимбаева зачитали переписку между нанятым для ремонта в ресторане BAU дизайнером-маляром и администратором ресторана в ночь смерти Салтанат, передает корреспондент NUR.KZ.

Как выяснилось на заседании, работавшие в ночь с 8 на 9 ноября маляры оказались свидетелями происходящего в ресторане – они проводили покрасочные работы, видели Салтанат и Бишимбаева, а также слышали шум и голоса из VIP-кабинки.

В суде предстал один из работников – дизайнер Данияр Меирбеков. Ночью он писал администратору ресторана и сообщал о случившемся.

"Директор обратно вернулся назад. Сидят в VIP-ке. (далее отправляет фото работ по покраске). Вторую половину (стены – прим. ред.) не дали доделать. Куандык буянит. Кажется, VIP-ку перевернул вверх дном, надеюсь, жена жива. Маски-шоу устроил - он в пиджаке на голый торс. Мы уходили - он либо избивал, либо портил имущество. Мы ушли. Он в хлам со своей (женой – прим. ред.)", - написал Меирбеков в мессенджере.

К утру ему ответила администратор ресторана. На "мы ушли" она ответила: "Правильно сделали". Администратор добавила также, что Бишимбаев "переломал все стекло" в ресторане и "делает недостачу".

Свидетель также рассказал, что лично он не видел конфликта, поскольку все происходило в VIP-кабинке – он лишь дважды видел выходившего к ним Бишимбаева, который просил зажигалку.

По рассказу Меирбекова, сначала он слышал разговоры – в основном, говорила девушка, криков с ее стороны не было. Со стороны мужчины был "повышенный тон", а около 4 часов утра "были слышны непонятные стуки, будто по полу пинают пустое ведро". Около 7 часов утра маляры покинули заведение.

Напомним, заседание суда транслируется в онлайн-режиме. Посмотреть его можно здесь.

Вчера судья озвучила Куандыку Бишимбаеву вопросы от присяжных. Они хотели знать, была ли кровь на одежде Нукеновой, есть ли у него документальное подтверждение наличия психических болезней или алкогольной зависимости у Салтанат.

Также Бишимбаев отвечал, почему он не дал Нукеновой уехать из ресторана в ту ночь.

После этого были допрошены несколько свидетелей. Так, сестра погибшей рассказала о жизни Нукеновой и Бишимбаева, она также раскрыла подробности второго никах, описала изменения в поведении девушки, а также рассказала, как узнала о смерти Салтанат.

Далее выступил врач скорой помощи, который первым осматривал тело погибшей. Он ответил на вопрос о том, была ли Нукенова беременна.

Кроме того, вчера в зале суда прослушали разговор Байжанова и диспетчера скорой помощи в момент вызова бригады, а после показали записи с видеожетонов полицейского в момент задержания Бишимбаева.

При этом судья вновь спрашивала Бишимбаева о том, признает ли он вину после допросов и исследования различных материалов. Он ответил, что вину в истязании и умышленном убийстве с особой жестокостью не признает.

Дело Куандыка Бишимбаева

Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова – гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии – в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра" – по некоторым данным, брата обвиняемого, – в заведении которого скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева. В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям – убийство и истязание, а его брата – в укрывательстве преступления.

26 февраля в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.

Отметим, Бишимбаев просил, чтобы его судили присяжные. Сам он не признал вину.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2081339-nadeyus-ona-zhiva-perepisku-rabotnikov-bau-v-noch-smerti-saltanat-zachitali-v-sude/

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