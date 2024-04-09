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"Жена – груз 200": видео допроса Бишимбаева в ресторане в день смерти Салтанат показали в суде

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Куандык Бишимбаев в суде
Куандык Бишимбаев в суде. Фото: t.me/Jogargy_sot

В суде столицы по делу Куандыка Бишимбаева показали видео допроса подсудимого сразу после его задержания в ресторане BAU в ночь смерти Салтанат Нукеновой, передает корреспондент NUR.KZ.

Видеозаписи, представленные в суде – это запись с жетона одного из полицейских, который приехал на вызов в ресторан BAU после того, как медики сообщили им о смерти девушки в заведении.

"Это был вызов на Достык, 16 – ресторан BAU. Муж с женой, конфликт, муж избил жену до полусмерти. Жена – груз 200. Муж задержан (…) Он потерянный, признает, говорит – да, я ее убил", - сообщает по рации прибывший в ресторан полицейский.

Отметим, что "груз 200" - это условное кодированное обозначение, применяемое при перевозке тела к месту захоронения.

Далее на Бишимбаева надевают наручники и сажают за стол – на видео слышны обрывки его рассказа. Отметим, что звук с жетона полицейского не "чистый", поэтому расслышать можно не все слова.

Полицейский: Она осталась и обнаружена только вечером?

Бишимбаев: Ее не оставляли, я был здесь, она была там. Она дышала, она храпела, она спала.

Полицейский: Драка была утром сегодня?

Бишимбаев: Ночью. Я был выпивший. Где-то, наверное, в 7 утра все закончилось.

Полицейский: Потом вы здесь находились, она никуда не уходила?

Бишимбаев: Да, она уснула в какой-то момент, я не мог понять. Мы выпили. В какой-то момент она свалилась и начала храпеть, я позвал братишку, он приехал в 8 или 9. Я хотел ее домой с ним вместе отвезти, но он мне сказал – она спит, пусть выспится.

Позже Бишимбаев попросил воды, поскольку его руки были в наручниках за спиной, полицейский напоил его из бутылки сам. Некоторое время спустя наручники с Бишимбаева сняли, и он попросил закурить.

Бишимбаев: Сюда мы уже пришли, когда никого не было. Как мы пришли в 9 или в 10 – все видели, но в тот момент мы не ругались. Мы просто разговаривали и пили шампанское. Можно мне покурить?

Полицейский: Сейчас выйдем, там покурим, в общественном месте курить нельзя.

Бишимбаев: Это же мое заведение.

Полицейский: Все равно, кодекс административный един для всех.

Отметим, также на видео с жетона полицейских показано, как Бишимбаева везут в полицию, во время поездки он рассказывает, что с женой они часто ругались и повторяет "прости-прости, Салта".

Заседание суда транслируется в онлайн-режиме. Посмотреть его можно здесь.

Сегодня в суде была также зачитана переписка между нанятым для ремонта в ресторане BAU дизайнером-маляром и администратором ресторана в ночь смерти Салтанат. Один из рабочих писал администратору ресторана, что "Куандык буянит" и "надеюсь, она (Салтанат) жива".

Напомним, вчера судья озвучила Куандыку Бишимбаеву вопросы от присяжных. Они хотели знать, была ли кровь на одежде Нукеновой, есть ли у него документальное подтверждение наличия психических болезней или алкогольной зависимости у Салтанат.

Также Бишимбаев отвечал, почему он не дал Нукеновой уехать из ресторана в ту ночь.

После этого были допрошены несколько свидетелей. Так, сестра погибшей рассказала о жизни Нукеновой и Бишимбаева, она также раскрыла подробности второго никах, описала изменения в поведении девушки, а также рассказала, как узнала о смерти Салтанат.

Далее выступил врач скорой помощи, который первым осматривал тело погибшей. Он ответил на вопрос о том, была ли Нукенова беременна.

Кроме того, вчера в зале суда прослушали разговор Байжанова и диспетчера скорой помощи в момент вызова бригады, а после показали записи с видеожетонов полицейского в момент задержания Бишимбаева.

При этом судья вновь спрашивала Бишимбаева о том, признает ли он вину после допросов и исследования различных материалов. Он ответил, что вину в истязании и умышленном убийстве с особой жестокостью не признает.

Дело Куандыка Бишимбаева

Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова – гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии – в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра" – по некоторым данным, брата обвиняемого, – в заведении которого скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева. В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям – убийство и истязание, а его брата – в укрывательстве преступления.

26 февраля в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.

Отметим, Бишимбаев просил, чтобы его судили присяжные. Сам он не признал вину.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2081438-zhena-gruz-200-video-doprosa-bishimbaeva-v-restorane-v-den-smerti-saltanat-pokazali-v-sude/

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