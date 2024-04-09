"Это что, затягивание процесса?": судья предупредила адвоката Бишимбаева

В Астане продолжается суд над экс-министром Куандыком Бишимбаевым и директором "Гастроцентра" Бахытжаном Байжановым. Бишимбаева обвиняют в убийстве жены, передает корреспондент NUR.KZ.

В суде выступил судмедэксперт Тахир Халимназаров. Во время его допроса адвокат Бишимбаева пыталась выяснить, могла ли легкая степень опьянения Нукеновой повлиять на ее падения. Однако ранее эксперт уже отвечал, что "такие фатальные травмы при легкой степени опьянения невозможны".

Судья сняла данный вопрос. Но адвокат Бишимбаева вступила в словесный спор с судьей. После сторона защиты задала другой вопрос, который, по мнению судьи, уже содержит ответ на снятый ранее вопрос.

"Вот вы задали вопрос, спорили с судьей. А ваш второй вопрос вытекает из ответа на первый вопрос. В чем спор тогда, сторона защиты? Не надо голос повышать на суд и таким тоном разговаривать.

Вы знали свой ответ, который эксперт до этого сказал. Вторым вопросом у вас идет ответ на первый вопрос, который вы задали эксперту. Это что, затягивание процесса, сторона защиты, не могу понять?" - сказала судья.

Далее судья пригрозила адвокату Бишимбаева соответствующим судебным актом.

"Если вы будете повторяться таким образом, и повышать голос на суд, и нарушать порядок, и высказывать свое неуважение, суд вынужден будет на это отреагировать соответствующим судебным актом", - отметила судья.

После адвокат перешла к следующим вопросам судмедэксперту.

Также сегодня на заседании суда по делу Бишимбаева зачитали переписку между нанятым для ремонта в ресторане BAU дизайнером-маляром и администратором ресторана в ночь смерти Салтанат. В переписке они обсуждают действия Бишимбаева в ту ночь.

После в зале суда включили запись с жетона одного из полицейских, который приехал на вызов в ресторан BAU после того, как медики сообщили им о смерти девушки в заведении. В нем погибшую Салтанат называют "жена - груз 200".

Также сегодня в суде выступил судмедэксперт Тахир Халимназаров. Он на манекене показал множественные травмы головы, которые получила Салтанат Нукенова, сообщив, что упасть и получить такие повреждения человек не может. Также судмедэксперт заявил, что Бишимбаев мог душить Нукенову.

Помимо этого, эксперт рассказал, можно ли было спасти Салтанат Нукенову, вовремя вызвав ей скорую. Также судмедэксперт опроверг версию Бишимбаева о причинах травм Салтанат. Ранее подсудимый заявил, что умершая случайно упала, якобы пытаясь снять брюки, а он хотел ее остановить. В процессе Бишимбаев отпустил Салтанат – она упала, ударившись головой об унитаз, а затем об пол.

Дело Куандыка Бишимбаева

9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии - в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра" - по некоторым данным, брата обвиняемого, - в заведении которого скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева. В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям - убийство и истязание, а его брата - в укрывательстве преступления.

26 февраля в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.

Отметим, Бишимбаев просил, чтобы его судили присяжные.

Ранее гособвинитель озвучил подробности отношений Бишимбаева с Салтанат Нукеновой, рассказав, что он унижал девушку, избивал и запрещал общаться с родственниками и друзьями. Рассказал прокурор и о том, что происходило накануне и в день гибели Салтанат Нукеновой. Он сообщил, что Бишимбаев задался умыслом совершить это преступление.

Подсудимый Бишимбаев не признал вину, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям - убийство и истязание, а его брата - в укрывательстве преступления.