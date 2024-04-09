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"Так витиевато отвечаете": Бишимбаев вступил в спор с экспертом

Опубликовано:

Куандык Бишимбаев в зале суда
Куандык Бишимбаев в зале суда. Кадр из видео: youtube.com/@SupcourtRK

В суде по делу об убийстве Салтанат Нукеновой выступил эксперт Тахир Халимназаров. Вопросы эксперту задавал и сам подсудимый, передает корреспондент NUR.KZ.

"Вы говорили, что не можете категорически утверждать, и только в причине смерти можете категорический вывод сделать. А механизм образования травм, процесс, говорили, что не можете категорически утверждать и ваши слова носят вероятностный характер. В связи с этим - еще одно допущение в ваших показаниях вы делали, что нормальный человек в нормальном состоянии будет рефлекторно выкидывать руки, защищать голову - а если несколько или многократно, это невозможно. Теперь вопрос - если человек в опьянении, есть вероятность, то он может упасть и не успеть защитить голову и получить травму?" - спросил эксперта Бишимбаев.

По словам эксперта, ни при проведении первичной экспертизе, ни при дополнительной экспертизе признаков инерционной травмы, характерной для травмы при падении не обнаружено. Поэтому эксперты пришли к этим выводам.

"Я говорил, что человек в сознании не может получить таких травм", - добавил эксперт.

Бишимбаев уточнил, может ли человек, находясь в опьянении, падать и получать травму.

"Мы не можем говорить о значительном опьянении, потому что оно не обнаружено", - сообщил эксперт.

"Вероятность такого существует, не может падать и ударить голову?" - добавил подсудимый.

"Нет, но не такого количества", - ответил Халимназаров.

Тахир Халимназаров
Тахир Халимназаров. Кадр из видео: youtube.com/@SupcourtRK

Судья при этом сделала замечание подсудимому, заявив что нет необходимости повышать голос и перебивать эксперта.

"Вы сказали, что такое бывает, а есть вероятность, что в результате первого падения... Вы говорили, что человек может испытывать оглушение, может испытывать головокружение, вот в таком состоянии и будучи в опьянении, уже упав один раз и получив несколько ударов, есть вероятность, что он может дальше падать? Может это замедлять его рефлексы?" - продолжил Бишимбаев.

Однако эксперт парировал, что повреждений, характерных для падения, на теле погибшей не было обнаружено.

"Я хочу задать вам вопрос - вы говорите, что если бы она не умерла от гематомы, она умерла бы от удушья. Получается, что ей два раза причинили смерть? Это же абсурд", - заявил обвиняемый.

"Вывод вы не поняли. Мне суд задал вопрос - если бы не было ЧМТ при таком факте.. Я сказал - да", - ответил Халимназаров.

Судья снова сделала замечание, отметив, что показания эксперта будут оценены судом и коллегией присяжных заседателей при вынесении решения по делу.

"Если у вас другой ответ на вопрос, который вы сами себе задаете фактически, то это уже другой вопрос. Вы можете только обратить внимание суда на те или иные обстоятельства", - говорит судья.

"Получается, ей два раза причинили смерть?" - настаивал Бишимбаев.

"Никто не говорит, что ей дважды причинили смерть", - добавил эксперт.

Бишимбаев отметил, что можно обратить внимание суда, как эксперт излагает свою мысль.

"Если бы не было ЧМТ, она бы не умерла - это на мой взгляд правильный ответ, а вы так витиевато отвечаете...", - добавил он.

На что эксперт ответил, что Бишимбаев придумал себе выводы.

Дело Куандыка Бишимбаева

Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова – гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии – в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра" – по некоторым данным, брата обвиняемого, – в заведении которого скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева. В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям – убийство и истязание, а его брата – в укрывательстве преступления.

26 февраля в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.

Отметим, Бишимбаев просил, чтобы его судили присяжные. Сам он не признал вину.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2081648-tak-vitievato-otvechaete-bishimbaev-vstupil-v-spor-s-ekspertom/

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