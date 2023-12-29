Море, солнце и песок: где отдохнули казахстанские звезды в 2023 году

Белый песок Мальдив, экзотика Таиланда, завораживающие пейзажи Бали - на каких курортах побывали в этом году звезды отечественного шоу-бизнеса, NUR.KZ расскажет в этой подборке.

Мальдивы

Блогер-миллионник Супермамасита не только прекрасно отдохнула на Мальдивах, но и вновь стала невестой, надев белое платье. Она в третий раз вышла замуж за отца своих детей.

"Наша третья мальдивская ️свадьба! И если вы уже когда-то давно поженились, то никогда не поздно переиграть еще раз! Без родственников, тостов и лишней суеты!" - поделилась впечатлениями блогер.

Нурболат Абдуллин устроил жене сюрприз на Мальдивах - он подарил Фариде кольцо с сапфиром и бриллиантами. В соцсетях он и его супруга поделились кадрами романтического ужина у моря.

Побывавшая на Мальдивах Ерке Есмахан отказалась демонстрировать фигуру в купальнике.

"Ойбой, никогда таких фото не выкладывала. А сейчас и вовсе уже поздно", - отшутилась она.

Телеведущая Аша Матай, улетевшая на райские острова с семьей, предпочла закрытый купальник, который восхитил ее подписчиков. Сдержанный образ молодой мамы привел их в восторг.

Ожидающая второго малыша Жания Джуринская отдохнула с мужем на Мальдивах. Она продемонстрировала свой округлившийся живот в белом вязаном ансамбле и умилила подписчиков.

Отдохнула на райских островах и телеведущая Майя Бекбаева. Ее романтическое видео в пляжном образе на фоне прекрасного пейзажа не оставило равнодушными поклонников, которые заявили, что "завидуют ее мужу".

Телеведущая Диана Кырыкбаева "выгуляла" на Мальдивах свой модный аутфит. Пользователи соцсети отметили не только ее образ, но ровный загар. А очаровательная улыбка девушки могла "поспорить" с мальдивским солнцем.

Бали

Актриса и продюсер Куралай Анарбекова поделилась фотографиями с острова Бали.

"Бали - это не просто остров, это путешествие в иное измерение", - призналась ведущая трэвел-шоу "Орел и решка. Казахи" и звезда фильмов "Брат или брак", "Жаужүрек мың бала".

Беркут и Аиша с детьми побывали на Бали в начале года. Несомненно артисты сняли видео с отдыха, зарядив позитивным настроением своих подписчиков.

Индира Едильбаева отправилась на Бали весной и отметила там свой день рождения. Поездка стала для нее незабываемой и сказочной, ведь именно здесь она получила предложение руки и сердца от возлюбленного, а в сентябре влюбленные сыграли свадьбу.

Таиланд

В январе известный интервьюер Тимур Балымбетов побывал с семьей в Таиланде. Яркие семейные снимки, наполненные неподдельными эмоциями, растрогали Сеть.

В ноябре в Таиланд слетал и Али Окаров с семьей. Отдохнул за границей в окружении родных и маленький Зейн, видео с сыном Али разместил в своем блоге.

Яркими и солнечными фото поделилась из Таиланда разведенная Балжан Бидаш. Певица попозировала на фоне красивого пейзажа в ярком красном платье.

ОАЭ

Балжан Бидаш также побывала в Дубае, где исполнила давнюю мечту - она прыгнула с парашютом. Пользователи Казнета подивились смелости хрупкой девушки.

Блогер Мадлен не только отдохнула в Дубае, но и решила там пожить какое-то время. Временный переезд Мадлен назвала смелым решением, ведь блогер была там без семьи, но друзья не дали ей скучать.

А вот Ерке и Raim провели в Дубае медовый месяц. Туда они отправились сразу после совершения "неке".

В октябре о своем переезде в Дубай сообщила актриса Асель Садвакасова. После она показала квартиру с видом на море.

"Буду готовить семейное гнездышко и ждать приезда любимого мужа", - отметила она.

Франция

Недавно супруги Асель Садвакасова и Магжан Тлеуханов побывали в Париже, где отметили день рождения Магжана. Асель написала трогательный пост, где призналась в любви мужу.

Сторис Асель Садвакасовой. Скриншот: instagram.com/asselsadvakassova

Блогер Дамеля Sweet отправилась на Рождество в Париж. Модный образ девушки покорил сердца ее подписчиков.

Япония

Блогер Айжан Байзакова побывала в этом году в Японии. Однако с ней случилась неприятная история - ее выселили из отеля. Айжан рассказала подробности и заявила, что случившееся ее не расстроило.